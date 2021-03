Sapsızoğlu: Sporun başlaması gerekmekte

Hasan Sapsızoğlu, “Pandemi dönemi nedeniyle çocuklar sosyalleşme sıkıntısı yaşayıp, yalnızlığa büründü. Sporun başlaması gerekmektedir. Süreç uzadıkça çocuklarda fiziksel ve psikolojik yıkım çoğalacak, obez çocuklar artacak.” açıklamasını yaptı

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, pandemi dönemi nedeniyle çocukların evden çıkmak istemediklerini, tablet, bilgisayar ve telefonla çokça vakit geçirmeleri nedeniyle, sosyalleşme sıkıntısı yaşayıp, yalnızlığa büründüklerini söyledi.

Sapsızoğlu, pandemi döneminde çocukların günlerini tablet, telefon ve bilgisayarlarla geçirmeleri nedeniyle söz dinlemediklerini, komut almadıklarını ve uyuyamadıklarını kaydetti. Sapsızoğlu yaptığı açıklamada, pandemi döneminde çocukların ve ailelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, çocukların sabahları online eğitim için tablet, bilgisayar, telefon başında geçtiğini, sonrasında da oyun oynamak için tablet bilgisayar ve telefona yapışıp kaldıklarına dikkat çekti. Bu durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini, çocukların hareket etmek istemez bir halde hayatlarından memnun olduklarını ifade ederek Sapsızoğlu şöyle konuştu: “Bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak için, sporun ve cimnastik sporumuzun kontrolü bir şekilde acilen başlaması gerekmektedir. Elit sporcularımız kontrolü bir şekilde antrenmanlara başladı. Aynı şeklide altyapı antrenmanların da kontrolü bir şekilde başlatmamız gerekmektedir.”

Sapsızoğlu, aksi takdirde süreç uzadıkça çocuklarda fiziksel ve psikolojik yıkımın çoğalacağını, bunun geriye dönüşünün de çok zor olacağını kaydetti.

Fiziksel hareket çocuklukta normal gelişim için önemli bir faktör

“Çocuklarda fiziksel hareketsizlik, dünyanın da giderek büyüyen bir problemidir. Günümüzde, aktif olan çocuklardan fazla sayıda hareketsiz çocuk vardır” diyen Sapsızoğlu, fiziksel hareketin yaşamın her döneminde sağlık üzerinde büyük bir rol oynadığını, ancak, çocukluk sırasında normal gelişim için önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) çocukların günde 60 dakikadan az fiziksel aktivitesi olmasının “sedanter” olduğunu belirttiğini ifade eden Hasan Sapsızoğlu, “Çeşitli çalışmalar, çocukların büyük çoğunluğunun bu günlük aktivite kotasına ulaşmadığını işaret etmektedir.

En kötü tarafı, çocuklukta fiziksel hareketsizliğin genellikle yetersiz beslenme gibi diğer zararlı faktörler eşliğinde görülmesidir. Bu kombinasyon her zamankinden fazla obez çocuk olması için gereken faktörleri yaratır” dedi.