Güney futbolunda korona artışı

Güney Kıbrıs Birinci Liginde koronalı sayısında artış oldu. Nea Salamina’da çıkan korona vakalarına bir yenisi daha eklenirken, yine Güney Kıbrıs 1.Lig ekiplerinden Ethnikos Achna’da da bir futbolcuda korona virus tespit edildi.
Nea Salamina’da çıkan yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 20 oldu. Ethinkos Achna takımda çıkan korona virus vakasından sonra takımın yarın Aris ile oynayacağı Kıbrıs Kupası karşılaşmasının durumu hakkında KOP açıklama yapacak.
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