KKTC MOK, Dünya Olimpizm Günü’nü kutladı

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), dünyanın her ülkesinde kutlanmakta olan 23 Haziran Dünya Olimpizm Günü'nü kutladı.

Bu sabah saat 10.30’da Girne’de bulunan Atatürk Büstü'nde gerçekleştirilen törene, KKTC MOK başkanı Dursun Koç, yönetim kurulu üyelerinden Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, eski TMOK üyesi, Türkiye Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı, KKTC MOK bireysel üyesi ve Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Okumuş ile birlikte basın komitesi üyesi Derya Atamer katıldı.

KKTC MOK yetkilileri 23 Haziran Dünya Olimpizm Günü dolayısıyla Atatürk Büstü'ne çelenk koyarken, KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, günün anlam ve önemine vurgu yapan bir basın açıklaması yaptı.



KKTC MOK’un Dünya Olimpizm Günü Mesajı;

“Olimpizm kavramı; dünyada dostluğu, kardeşliği, mükemmelliği, en iyiyi, en doğruyu, en hızlıyı, en yükseği, en güçlüyü ve en güzeli yakalamak, her türlü politik yaklaşımlardan, din, dil, ırk ile renk ayırımından uzak durmak ve böyle yaklaşımlara engel olmak ilkeleriyle düzenlenen olimpiyat oyunlarının ruhunu ve felsefesini ifade etmektedir.

Biz, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak bu ulvi ilkeler ve değerler bütünü doğrultusunda yıllardır faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu ilkelerin korunup kollanarak uygulanması ülkemizde pek kolay olmasa da; bunları koruma, uygulama azmi ve kararlılığı içerisindeyiz.

Dünyada 1987 yılından itibaren kutlanan olimpik gün, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 23 Haziran 1894 kuruluş tarihini işaret etmektedir. Bu yıl bizler, Olimpizm Günü’nü sağlık, mutluluk, barış ve huzur içerisinde kutlamanın buruk sevincini yaşıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresinde de büyük kayıplara neden olan depremde, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinde bulunan 4 öğretmen, 26 öğrenci ve 5 velimizi kaybetmiş olmanın millet olarak derin üzüntüsünü yaşıyoruz! Birden çok spor dalında başarıları olan sporculardan oluşan Yıldız Kız ve Yıldız Erkek voleybol takımları, KKTC şampiyonu olmuş ve spor müsabakalarına katılabildikleri tek ülke olan Türkiye’deki Adıyaman ilinde bulundukları sürede gerçekleşen depremde görev şehidi olmuşlardır. Şampiyon Melekler Takımı’na olan özlem ve sevgimiz sonsuza dek sürecek, isimleri bundan sonra yapılacak çalışmalarımızda yad edilecektir. Onlar, bugün ve yarın şampiyonluğu hedefleyen tüm sporculara yürüdükleri yolda ışık tutmaya devam edeceklerdir.

Diğer bir burukluğumuz ise evrensel insan haklarına aykırı davranışların sporcularımıza uygulanmasından ve insanlık dışı spor ambargolarından kurtulamadığımızdan, kendi bayrağımız ve kendi ülke kimliğimizle dünya, Avrupa şampiyonalarına ve olimpiyat programlarına katılamıyor olmamızdan kaynaklanmaktadır. 22 Haziran 2023 tarihinde Milli Sporcumuz Buse Savaşkan’ın, dünya üniversite oyunlarına öğrencisi olduğu üniversitenin bulunduğu lokasyonun yani ülkemizin tanınmamışlığı ve Uluslararası Üniversite Spor Federasyonu (FISU)’na akredite olmadığı gerekçeleri ile şampiyonaya katılamayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Savaşkan’ın 21.YY’da böyle bir gerekçe ile şampiyonaya katılamaması bir insanlık suçu olup, bizleri derinden üzmüştür. Buruk sevinçten kastımız, sporcularımızın bu ve buna benzer uygulamalara maruz kalmasıdır.

Kıbrıs Türkü’ne bunları yaşatan kör ve sağır dünyaya karşı biz de mücadelemize azim, kararlılık ve inatla devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, içimizdeki birlik ve beraberliği, çalışma azmini güçlü tutarsak bu mücadelenin galibi biz olacağız.

KKTC MOK ekip gücü ile ortaya koyduğu vizyon ve üstlendiği misyonla tüm bu sorunların üstesinden gelecek ve sporcularımızın önünde rehber olmaya devam edecektir.

Bu duygularla, bir sonraki olimpizm gününü kutlayacağımız 2024 yılının, KKTC Gençliği’ne uygulanan spor ambargosunun ortadan kalkacağı, siyasetin spora olumsuz yönde müdahalesinin olmayacağı ve en önemlisi gençlerimizin dünya gençliği ile birlikte olimpizm ruhunu doyasıya yaşayacağı bir yıl olmasını, her yıl tekrarlanan temenni olarak yeniden temenni ediyorum.

Şahsım ve Yönetim Kurulu’muz adına başta ülke gençliğimizin ve tüm sporcuların 23 Haziran Dünya Olimpizm Günü’nü kutlar, barış içerisinde, yaşanabilir, mutlu ve huzurlu bir dünya diliyorum.”