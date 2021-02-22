Değirmenlik Belediyesi’nden, Merve’ye kutlama

Değirmenlik Belediyesi, Merve’yi kutlarken, “Değirmenlik Belediyesi olarak Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımında yer alan bizleri gururlandıran, onurlandıran Merve Çelebi’yi ve takım arkadaşlarını tebrik ederiz.” açıklamasını yaptı

Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan Wagrain Etabı’nda namağlup şampiyon olmuştu.

Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Wagrain Etabı’nda final mücadelesinde Çekya’yı 15-5 ve 15-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, altın madalyayı kazanmıştı.

Cihangirli olan Merve Çelebi’yi kutlayanlar arasında Cihangir’in bağlı olduğu Değirmenlik Belediyesi de yer aldı. Değirmenlik Belediyesinden yayınlanan kutlama mesajı şöyle:

“Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı Avusturya'da altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Wagrein şehrinde düzenlenen 2021 Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabında Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Cihangirli Merve Çelebi’nin de forma giydiği Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı şampiyon oldu. Final maçında Türkiye, Çekya’yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, bu alanda ilk kez altın madalya kazanıp Avusturya’da Avrupa şampiyonu oldu.

Değirmenlik Belediyesi olarak Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımında yer alan bizleri gururlandıran, onurlandıran Merve Çelebi’yi ve takım arkadaşlarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz.”

