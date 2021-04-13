Badminton Federasyonu, Air Badminton sahası açtı

Badminton Federasyonu, yeni bir oyun olan Air Badminton için yaptığı Air Badminton sahasının açılışını gerçekleştirirken, milli badmintoncular, Air Badminton oyununun tanıtımını yaptılar

Badminton Federasyonu, yeni bir oyun olan Air Badminton için federasyon binası önünde bulunan boş araziye yaptığı Air Badminton sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Air Badminton sahasının yapımında tüm emeği geçenleri kutlayarak, bu güzel tesisi ülke sporuna kazandıran federasyon başkanı Fırat Deniz’e ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Erhan Arıklı konuşmasına gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmada bu gibi tesislerin önemli olduğunu, Air Badminton sahasının ilk açılışı olduğunu ve bu gibi tesislerin yapılmasına yardımcı olacaklarını belirtti.

Arıklı, badmintonun güzel bir spor olduğunu, Air Badmintonu da yeni tanımış olduğunu, ailece de Air Badminton tesisine gelerek oynayacağını söyledi. Ambargolar altında olan ülke sporunu da hak ettiği yere getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Arıklı bunu daha önce de başardıklarının altını çizdi.

Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz de konuşmasında şunları söyledi:

“Federasyon her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yenilikleri de takip ediyoruz. Bu yeniliklerden biri olan Air Badminton için buradayız. Kısa sürede az maliyetle ülke sporuna kazandığımız tesisin açılışından dolayı mutluluk içerisindeyiz. Badminton sporunu dış mekanlarda oynamak isteyen kişiler için Air Badminton çok iyi bir seçenek olacak. Burada keşfettiğimiz yetenekli çocukları da badminton sporuna kazandırılmayı hedefliyoruz.

Ayrıca yine yakın zamanda ilk kez başlattığımız ve en güzel projelerimizden biri olan “gelin birlikte oynayalım köy projesi” ile de köylerde bulunan ve spor yapamayan gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmasını, badmintonla tanışmasını sağladık. Air badminton açık havada oynanabilecek bir oyun olması sebebiyle bu köy projelerinin daha etkili olmasını sağlayacak.

Pandemi döneminde sporun insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğu görüldü. Bu dönemde evlere sıkışan bireyler için bu gibi dış mekan tesislere ihtiyaç vardır. Pandemi sonrasında insanların bu gibi spor alanlarında spor yaparak kendilerini bulacaklar.

Tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kısa sürede bu tesisin bitirilmesi için çalışan Çimser LTD.ve İzhakoğlu İnşaat’a, tesisin yapılmasına olanak sağlayan bakan Erhan Arıklı’ya ve Spor Dairesine teşekkür ederim.”

Fırat Deniz’in konuşmasından sonra yapılan dans gösterisinin ardından, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve TC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Air Badminton sahasının açılışını gerçekleştirdiler.

Sahanın ilk açılış vuruşunu Erhan Arıklı yaparken, milli badmintoncularla karşılıklı oyun oynayarak Air Badminton oyununun tanıtımını da yaptı.

