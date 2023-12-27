27 Aralık Atatürk Yol Koşuları ödül töreni bugün düzenlendi

KKTC Atletizm Federasyonu’nun geleneksel olarak düzenlediği 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları ödül töreni bugün Atatürk Stadı’nda yapıldı. Törende başarı kazanan sporculara madalyaları dağıtıldı.

27 Aralık Atatürk Yol Koşularında büyük kadınlarda genel sonuçlarda birinci Eser Kaya, ikinci Ayşa Küçükakça, üçüncü Evelyn Dolores Gedi gelirken, büyük erkekler genel sonuçlarda birinci Hakan Tazegül, ikinci Veli Atikoğlu ve üçüncü Eser Kurt oldu.Ödül kazanan sporcular şöyle:“27 Aralık Atatürk Yol Koşularında büyük erkekler genel sonuçlarda birinci Hakan Tazegül, ikinci Veli Atikoğlu ve üçüncü Eser Kurt oldu.Erkekler 18-29 yaş grubunda birinciliği Ömer Faruk Kıcım, ikinciliği Ahmet Erden, üçüncülüğü Kaan Muslu Çağa aldı.Erkekler 30-39 yaş grubunda birinci Yusuf Gökalp, ikinci Cihan Menekşeli, üçüncü Serkan Katırcı oldu.Erkekler 40-49 yaş grubunda birinci Ali Korkmaz, ikinci Ersoy Çetinkaya, üçüncü Muhammet Açıkgöz geldi.Erkekler 50-59 yaş grubunda Hüseyin Temizsoy birinci, Mustafa Tekakpınar ikinci ve Ali Yaman üçüncü oldu.Erkekler 60 yaş üstü grupta ise Aysın Öztırak birinci geldi.-Büyük kadınlar27 Aralık Atatürk Yol Koşuları büyük kadınlar genel sonuçlarda birinci Eser Kaya, ikinci Ayşa Küçükakça, üçüncü Evelyn Dolores Gedi geldi.Kadınlar 30-39 yaş grubunda birinci Emine Çağlayan oldu.Kadınlar 50-59 yaş grubunda Kadriye Debreli birinci, Lisa Victoria Karakuş ikinci geldi.