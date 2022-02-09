UBP ile YDP'nin ilk görüşmesi çok olumlu bir havada geçti

Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirterek, önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedeflediklerini söyledi

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde ilk ziyaretini Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) yaptı. Görüşmenin ardından konuşan Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirterek, önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedeflediklerini söyledi.

UBP ile YDP, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bir araya geldi. YDP Merkez Binası’nda yapılan görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Saat 12.10'da başlayan görüşmede, UBP heyetinde Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Ekonomi Bakanı Sunat Atun ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bulunurken; YDP heyetinde Genel Başkan Erhan Arıklı, Genel Sekreter Enver Öztürk, milletvekili Talip Atalay ve bazı parti yetkilileri yer aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu görüşme öncesi yaptığı açıklamada, bugün YDP ve DP, yarın ise CTP ve HP ile görüşeceklerini kaydederek, partilerle görüş alış verişinde bulunacaklarını belirtti.

Partilerle ikinci kez bir araya gelebileceklerini aktaran Sucuoğlu, önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Sucuoğlu, erken seçimin Mecliste yaşanan nisap sorunu nedeniyle yapıldığına işaret ederek, "Nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istiyoruz" dedi.

SUCUOĞLU: “HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUCA GİTMEYİ ARZULUYORUZ”

Görüşmenin ardından konuşan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, sözlerin, dün uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini vurgulayan Sucuoğlu, “Genel anlamda kendilerinin ve partimizin görüşleri dinlendi. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde başlıklar halinde neler murat ettiğimizi, ülke ekonomisinin durumunu değerlendirdik” dedi.

Karşılıklı olarak sunulan görüşleri olduğunu anlatan Sucuoğlu, bunların değerlendirileceğini ve en kısa sürede yeniden bir araya gelineceğini söyledi. Sucuoğlu, YDP ile ikinci görüşmenin Cuma veya Cumartesi günü yapılabileceğini ifade etti.

Hızlı bir şekilde sonuca gitmeyi arzuladıklarını vurgulayan Sucuoğlu, çalışmalarının yoğun bir şekilde süreceğini belirtti.

ARIKLI: “GÜÇLÜ BİR HÜKÜMETİN KURULMASINDA BÜYÜK FAYDA VAR"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da sözlerine Halil Falyalı’ya başsağlığı ve ailesine sabırlar dileyerek başladı ve faillerin kısa zamanda yakalanması temennisinde bulundu.

Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti ile yararlı bir görüşme yaptıklarını belirten Arıklı, iki partinin de hassasiyetlerini dile getirdiğini anlattı.

Arıklı, “Kurulacak olan hükümet hem sayısal olarak yeterli olmalı hem de uyum içinde çalışmalı” diyerek, reformlar yapılabilmesi için güçlü bir hükümetin kurulmasında büyük fayda olacağını kaydetti.

Sucuoğlu’nun 5 yıllık bir hükümet arayışında olduğunu ve uyumlu çalışabileceği bir veya iki partnerle yola çıkmak istediğini ifade eden Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kendilerine üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir paket sunduk. Orada alınması gereken yasal önlemler var. Hangi yasalara öncelik verilmesi arzusunda olduğumuzu anlattık. Onlar da bize muhtemel hükümetin taslak programını sundular. Zannediyorum ki diğer partilere de sunacaklar. Bu taslak programla ilgili görüşlerimizi istiyorlar. Bir sonraki toplantıda bunları görüşeceğiz ve umarım ki hayırlı bir neticeye varacaktır.”

FALYALI CİNAYETİ…

Konuşmaların ardından, Falyalı cinayetiyle ilgili neden geç açıklama yapıldığının sorulması üzerine Sucuoğlu, “Geç değil. Biz sabah saat 10’a çeyrek kala polis müdürümüzü çağırdık. Sabah da zaten kendisi olay yerindeydi. 10’a çeyrek kala bize geldi ve bize bilgi verdi. O bilgi çerçevesinde de açıklamayı yaptık. Bilgilendirilip öyle açıklama yapmayı doğru bulduk” dedi.

Sucuoğlu, bilgi kirliliğinin hat safhada olduğunu da vurgulayarak, yoğun bir şekilde araştırma ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Geçen hafta yaşanan kurşulanma olayına işaret ederek “Geçen hafta başka bir olay bu hafta böyle bir olay… Halkta ciddi bir moralsizlik söz konusu” diyen Sucuoğlu, kısa sürede cinayetin aydınlatılmasını diledi.