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Tatar'dan egemenlik eşitlik vurgusu

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Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere başlanmayacağını vurgulayarak, bunu New York’ta da ifade edeceğini söyledi

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Tatar'dan egemenlik eşitlik vurgusu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı.

Tatar’ı Ercan Havaalanı’ndan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları uğurladı.
Ersin Tatar, Ercan Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni siyasetin aynen devam ettiğini, Anavatan ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere başlanmayacağını vurgulayarak, bunu New York’ta da ifade edeceğini söyledi.
Tatar, “KKTC'nin otoritesine saygı gösterilmediği bir düzende Kıbrıs meselesine çözüm bulmak mümkün değildir.  Evet, iletişimden, diyalogdan yanayız. Koyduğumuz ilkeler çerçevesinde uzlaşı zemini olabilmesi için ciddi arayış içindeyiz ama KKTC'nin, gerçek olduğu kabul edilmelidir. Biz New York'taki farklı platformlarda bunu anlatacağız. Halkımızın hak ve menfaatlerini herkesle paylaşmak için orada olacağız” dedi.
Tatar’a New York temaslarında Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 25 Eylül’de adaya dönmesi bekleniyor.
 
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