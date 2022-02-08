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Sucuoğlu hükümet kurma görevini aldı

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Sucuoğlu hükümet kurma görevini aldı

Cumhurbaşkani Ersin Tatar,hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdi.

UBP Genel Başbakanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, görevi aldıktan sonra yatığı açıklamada, koalisyon görüşmelerini sürdürecek komitenin oluşturulması için UBP yetkili organlarının saat 13.00 de toplanacağını söyledi.

Sucuoğlu, yarın sabahtan itibaren Meclis’e girmeye hak kazanan tüm partileri ziyaret edeceklerini belirterek, amaçlarının hem sayısal hem de fikirsel olarak istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu ifade etti.

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