Arıklı, Kudret Özersay’ı, “gizli gizli kurultaydaki rakibi Talip Atalay’a destek olmakla” itham etti ve “Özersay kapağı yeniden Meclise atmaya çalışıyor” dedi

Kudret Özersay’ın “hızlı mal varlığı artışı” üzerinden hedef aldığı Erhan Arıklı, suçlamalarına devam etti. Arıklı, Kudret Özersay’ı, “gizli gizli kurultaydaki rakibi Talip Atalay’a destek olmakla itham etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ada TV’de konuştu. HP Lideri Özersay’a yüklenen Arıklı, “ Özersay istifa edip meclis dışında kaldı. Şimdi yeniden kapağı meclise atmaya çalışıyor. Çünkü meclis dışında muhalefet yapmak kolay değil”dedi.

Arıklı, “ Özersay sinei millet uydurdu. Daha yüksek maaşlı DAÜ’ye gitti. Şimdi yeniden meclise dönmek için YDP ve DP üzerinde operasyon yapmaya çalışıyor. Hükümet içinde gedik açmaya çalışıyor. Ben kurultayı kaybedersem, milletvekilliğinden de istifa edeceğimi biliyor. Böylelikle hükümet de zora girecek. Erken seçimin kapısı açılacak. O nedenle benle uğraşıyor” diye konuştu.

Talip Atalay’a eleştiri oklarını çeviren Arıklı, “Kendisi aday olduğunda partinin kapısını bilmiyordu. Hatta burada bile değildi. Aday yaptık, kazandı. Sevindik. Güvendik. Partiyi teslim ettik. Bir de baktık şimdi karşımızda aday oldu” dedi.

