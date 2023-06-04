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Meclis yarın toplanacak

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Meclis yarın toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak.
Genel Kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak. Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimine devam edilecek.
Milletvekillerinin güncel konuşmalarının da yer aldığı gündemde, yazılı ve sözlü sorular da bulunuyor.
 
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