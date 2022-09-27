"Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor"

Meclis Başkanı Töre, Cumhuriyet Meclisi'ni yeni dönemde çok yoğun bir gündemin beklediğine işaret ederek, gündemin zengin olacağını ifade etti

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına 3 Ekim Pazartesi başlayacak.



Meclis Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.



Töre, Cumhuriyet Meclisi'ni yeni dönemde çok yoğun bir gündemin beklediğine işaret ederek, gündemin zengin olacağını kaydetti.



Meclis Başkanı Töre, yeni dönemde 6 yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'na havale edildiğini ifade etti.



Yerel seçimlerle ilgili yasa tasarısının da görüşüldüğünü ama belediyelerin birleştirilmesi yasasının genel kuruldan geçtiğini fakat ana muhalefet tarafından anayasa mahkemesine götürüldüğünü anımsatan Töre, kararın beklendiğini söyledi.



Meclis'in gündeminin zengin olacağını, bütçe çalışmalarının hazırlığının devam ettiğini ifade eden Töre, “KKTC Meclisi'nde nisap sıkıntısı var mıydı yok muydu” tartışmaları yapıldığını ancak aslında nisap sorunu hiç yaşamadıklarını işaret etti.



“Sucuoğlu başkanlığında da Üstel başkanlığında nisap sıkıntı yaşanmadığını, mutlaka 26’nın sağlandığını” ifade eden Töre, genel kurul toplantılarının gecikmeli de olsa açıldığını, çünkü hükümetin de muhalefetin de grup toplantıları yaptığını, yasalar üzerinde görüşmeler olduğunu kaydetti.



Bu yüzden nisap sorunu iddialarının doğru olmadığını ifade eden Töre, yeni Meclis binası ile ilgili soruyu da yanıtladı.



Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis binasının artık yıprandığını, yetersiz kaldığını, ihtiyaca cevap vermediğini ifade ederek, dünyadaki çağdaş uygulamalara bakıldığında bu binaların çok daha donanımlı yapıldığını, ayrıca yeni Meclis binası ihtiyacının çoktan bulunduğuna dikkat çekti.



Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve KKTC’ye yeni Meclis binası kazandırma kararlılığına teşekkür eden Töre, KKTC’nin tanınma çağrısıyla birlikte, devletin yüz aynası olan devlet daireleri ile Cumhuriyet Meclisi'nin yeni binaya kavuşmasını dört gözle beklediklerini söyledi.



Meclis binası ile birlikte Cumhurbaşkanlığı binalarının da yapılacağını, bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti tarafından ayrılan 620 milyon TL bir kaynağın kullanılması gerektiğini ifade eden Töre, bu projeye bu yıl içinde başlanmasının KKTC için hayırlı olduğunu, yoksa bu paranın kullanılmazsa Türkiye tarafında kalacağını dile getirdi.



Töre, bu yılın bitmesine 3 ay kala binaların yapımına hız verilmesine sevindiklerini ifade ederek, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin devletin en yüce kurumu olduğunu ve bu yüce kurumu yüceltmelerinin görevleri olduğunu söyledi.



Bunun, tüm milletvekillerinin de görevi olduğunu ifade eden Töre, Meclis önünde yapılan eylemlere de değindi.



"Meclis önündeki eylemler dozajı fazla"



Eylemlerin dozajı aşacak şekilde yapıldığını, polisin zorda bırakıldığını, darp edilecek şekilde yapıldığını, kapıların kırıldığını, aşırı derecede gürültü yapılıp Meclis çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını ifade eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, ana muhalefetin de konuşma sürelerini aştığını, Meclis kürsüsünün işgal edildiğini, eylemcilerle birlikte hareket edildiğini belirtti.



Yasaların Anayasa Mahkemesi'ne götürebileceğini ama Meclis kürsüsünün işgal edilemeyeceğini ifade eden Töre, son toplantıda da yapılanların doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.



Meclis'in çalıştırılması yönünde ağırlık koyduğunu, kürsü işgaline, konuşma sürelerinin ihlal edilmesine fırsat tanımadığını, emrivakilerle Meclis yönetmediğini, oldubittiye fırsat tanımadığını ifade eden Töre, bu tür yaklaşımların doğru olmadığını, Meclis çalışmalarının engellemesinin doğru yaklaşım olmadığını, Meclis'in itibarının etkilenmesine izin vermediğini kaydetti, ayrıca bu tip olaylarda polisin de ciddi sıkıntıya girdiğine işaret etti.



Meclis'in yüceliğini korumanın görevleri olduğunu belirten Töre, eylemcileri ve bütün milletvekillerini sağduyuya çağırdı.



Milletvekillerinin de konuşma sürelerine uymasını isteyen Töre, böylece Meclis'in daha ahenk içinde çalışacağını, ayrıca Meclis içinde ağır ifadeleri doğru görmediğini, halka örnek, ciddi, dürüst, samimiyeti ön planda tutmaları gerektiğini vurguladı.



Meclis içinde demokrasi özgürlüğünün herkes tarafından kullanılmasına izin verdiğini ama Meclis kürsüsünün işgal edilmesi ve konuşma sürelerini uzatmanın doğru olmadığını ifade eden Töre, erken seçim konusuna da değindi.



Meclis Başkanı Zorlu Töre, erken seçimin 7 ay önce yapıldığını ve şu anda kamuoyunda beklentinin erken seçimler değil, yerel seçimlerin yapılması olduğunu kaydetti.



Meclis'te seçimlerin 25 Aralık’ta yapılması ile ilgili bir kararın olduğunu hatırlatan Töre, Anayasa Mahkemesi'ne taşınan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası ile ilgili kararı Yüksek Mahkeme'nin bir an önce vermesini beklediklerini söyledi.



“Ülkeyi boşu boşuna erken seçime götürmek ne derece doğrudur?” diye soran Töre, seçilen milletvekillerinin 5 yıllığına seçildiğini ancak son sözü Meclis'in söylediğini belirtti.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Temmuz-27 Eylül tarihleri arasında yapılan Meclis komite çalışmalarına ilişkin bilgileri de şöyle paylaştı:



“Meclis tatili sırasında komiteler çalışmalarına devam etmiş ve gündemindeki bazı yasa tasarı ve önerilerini geçirerek Genel Kurul'a havale etmişlerdir.



Genel Kurul'un gündeminde 5 yasa yasarısı ve 1 yasa önerisi olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam 6 gündem maddesi bulunmaktadır:



Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin geçirmiş olduğu, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı.



İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin geçirmiş olduğu, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı.



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin geçirmiş olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı.



Ayrıca Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısını görüşmekte; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Belediyeler Yasasına değişiklik öngören iki tane Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarılarını birleştirerek görüşmektedir.



Bunun yanında, '21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangınının Çıkış Nedeni Veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi' de bu sürede toplantı yaparak yanan bölgeyi yerinde incelemiştir.



Çevre Komitesi ise benim başkanlığımda iki kez toplanmış ve çevre ve deniz kirliliği ile ilgili sıkıntıları bilir kişiler çağırmak suretiyle ele almıştır.”



Tatilde iki olğanüstü birleşim



Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis tatili sırasında Genel Kurul'un iki olağanüstü birleşim yaptığına da işaret ederek, şunları kaydetti:



“Bunlardan birincisi 24 Ağustos 2022 tarihinde Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü 8’inci Olağanüstü Birleşim, diğeri ise 15 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusu ile ilgili Cumhuriyet Meclisi'ni bilgilendirdiği 9’uncu olağanüstü birleşimdir. Ayrıca 9’uncu Olağanüstü Birleşimde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar Önersi de görüşülerek geçmiştir.”

