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“Kaybedersem istifa ederim”

Genel Başkanlığı kaybetmesi halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini iddia eden Arıklı “Milletvekilliğini geri vermem durumunda YDP’nin hükümet dışı kalması çok büyük olasılık olur” dedi

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“Kaybedersem istifa ederim”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurultaydaki rakibi Talip Atalay’a yüklendi.
Arıklı, “Arkadaşlarımla sahaya indim. 1 ay önce bana destek 30-35 oranında idi. Şimdi yüzde 60. Talip hocanın bunu görüp geri çekilmesini ümit ediyorum” dedi.
Arıklı, Atalay için “ Nefsi ayağa kalktığı için sıra bende diyor. Koltuk hırsı, bir şekilde bir yerlere gelme hırsı böyle bir şey” şeklinde konuştu. Genel Başkanlığı kaybetmesi halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini iddia eden Arıklı “ Milletvekilliğini geri vermem durumunda YDP’nin hükümet dışı kalması çok büyük olasılık olur” dedi.
Arıklı sözlerini, “ Dostluk kardeşlik kazanmalı. Talip hocanın daha fazla ısrar etmeyeceğini umut ediyorum. Talip hoca, aklını karıştıranlara müsade etmemeli” şeklinde sürdürdü.
Arıklı, “Bertan Zaroğlu kardeşimin çocuğu dünyaya geldi. Kendisini ziyaret edeceğim ve bu vesileyle de kendisine yeni bir sayfa açmayı önereceğim” diye ekledi.
 
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