İptal geldi, kavga bitmedi

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, T izinlerinin iptali sonrası, hükümet ortağı DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na, "Daha önce de hükümetlerde yer aldın. Sana mı sordular? Şimdi benden sana sormamı istersin..." mesajı gönderdi.BRT Canlı Yayını’na bağlanan Arıklı, “ Ben Fikri Ataoğlu’na sorarım. Dörtlü koalisyonda da T izni verilirken sana mı sordular” şeklinde konuştu Arıklı, konunun uzaması ile ilgili de “Ben icraat yapınca sorun oluyor. Konu benim icraatlarım olunca, Herkesin hazım sorunu eşit değil” dedi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı BRT’de 14. Saat programına katılarak, T ve kiralık araç izinlerinin iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Arıklı, “Toplamda 300-3500 civarında bir müracaat var. Bunların içinden 100-150 tanesine izin verdiğinizde ister istemez geri kalan alamayan kesimler feryat edecekler. Bir kısmı da elinde vakti zamanında aynı usulle izin almış olanlar bir şekilde başkasına verilmesini istemiyor. Ve hatta gelip eylem yapıyorlar. Bu izinleri hangi kritere göre verdiniz diye soruyorlar. Ben bunlara gayet net cevap veriyorum. Kardeşim sen hangi kritere göre aldın bu izni. Aynı tüzük maddesine göre sana verildi başkasına verilince kötü mü oluyor? İlginç birşey bu” dedi.Arıklı, “Piyasada şuanda 20 bin 351 civarında izinli taşıma araç var. Bunların kamyon sınıfında olanlar 10 bin civarında. Geri kalanlar da aynı tüzük maddesine uygun olarak benden önceki yıllarda verilmiş. CTP döneminde de verilmiş. UBP hükümetleri döneminde de verilmiş.Mesela 2007 yılında CTP’nin ağırlıkla hükümette olduğu dönemde 263 tane kamyon izni verilmiş. 22 tane taksi izni verilmiş. 187 tane otobüs izni verilmiş. 55 adet de kiralık izni verilmiş. Hatta 4’lü koalisyon döneminde de kamyon izni 125 adet, okul otobüsü 35 adet, personel otobüsü 36 adet, turistik otobüsü 14 adet, yolcu otobüsü 7 adet, kiralık Z 250 adet yani her dönemde verilen birşey bu. Bizim dönemimizde verilince belli kesimler kıyamet koparıyorlar.Onları ben normal karşılıyorum. Ama gerçekten bu izinler hukuki mi değil mi? kriterleri dosyaları yasaya, tüzüğe uygun mu? Bunların incelenmesi gerekiyor. Hükümet ortaklarımızla bunu değerlendireceğiz. Bu maksatla ben teklif ettim. Dedim ki geri çekelim durduralım. Ve yeni bir değerlendirme yapalım onlar da tamam dedi. Konu budur” şeklinde konuştu.Bakan Erhan Arıklı, “Bu hükümet ortaklarının ya da milletvekillerinin karar verebileceği bir iş değil. Bu doğru bir yaklaşım da değil. Fikri Ataoğlu’na ben sorarım. 4’lü koalisyon da hükümetindeydin. O dönemde koalisyonda 100-150’ye yakın izin verilmişti. Sana soruldu mu? Dolayısıyla bu İzin Kurulu denilen bağımsız bir kurul vardır. Her ne kadar bana bağlı görülüyor olsa da orada çeşitli dairelerinden, meslek örgütlerinden gelen temsilciler bu izinleri veriyor. Yoksa eeey milletvekilleri ne dersin, hükümet ortağı ne dersin diyecek durumumuz yok”dedi.Bundan sonra izinlerle ilgili nasıl bir prosedür uygulanacağına ilişkin bir soruya ise Bakan Arıklı, “Bunu kendi aramızda konuşacağız ve değerlendireceğiz. Maalesef kurunun yanında yaş da yanacak. Öyle gözüküyor. Bu izinlerin içerisinde hakkı olan o kadar çok insan vardı ki! yıllardır bunu bekliyordu. O insanların da maalesef bu şekilde izinlerini iptal etmiş oluyoruz” dedi.Bir soru üzerine Arıklı, “İptal edilen izinlerle ilgili yeni bir kararın kısa vadede olacağını düşünmüyorum. Bu izinlerin verilmesi lazım doğrudur. Çünkü bu bir arz talep meselesi. Vermediğiniz takdirde piyasadaki daralma neticesinde bugün 5-10 bin TL’ye kiralanan turistikte yarın 20-30 bine kiralanacak. Yazık günah” diye konuştu.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:“Daha önce 21 bin taşıma izni nasıl verildiyse, hangi kriterlere göre değerlendirildiyse şimdi de aynı şekilde verildi. Farklı birşey olmadı ki! Bana göre biran evvel verilmeye başlanması gerekiyor. Ama bunu yaparken belki de bir başka düzenleme yapabiliriz. Yani şuanda ben Bakanlığımdaki hukukçulara talimat verdim. Kiralama konusunda çok ciddi şekilde bir düzenleme yapacağız. Sizin elinizde bir şekilde taşıma izni var. Siz bunu dönüp bir başkasına kiraladıysanız bunu derhal iptal edeceğiz. Bununla ilgili iptal edip o kiralayana vereceğiz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılıyor. Belki bunu bekleriz”. Konunun neden bu kadar tartışıldığına yönelik soruya ise Arıklı, “Çünkü burada Erhan Arıklı var. Erhan Arıklı’nın yaptığı her icraat tartışmaya açıktır. Herkesin hazım sorunu eşit değil” yanıtını verdi.