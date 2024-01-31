Holguin bugün iki liderin temsilcileriyle görüşecek

BM Barış Gücü Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Holguin saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar ile görüşecek. Onar’ın ofisinde yapılacak görüşmenin basına kapalı olduğu belirtildi.
Holguin’in bugün ayrıca sivill toplum temsilcileriyle görüşeceği kaydedildi.
Adaya Pazar günü gelen Maria Angela Holguin Cuellar dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.
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