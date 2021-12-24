“Hedeflerimiz arasında Lefkoşa’da yeni bir kapı var”

CTP Genel Başkanı Erhürman, hedeflerinin arasında Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktası açılması olduğunu vurguladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomide bütünsel yaklaşımın önemine dikkat çekti. Tufan Erhürman, asgari ücretteki artışa rağmen sterlindeki artışın bir miktar gerisinde kaldığını kaydetti. Yeni belirlenen asgari ücretin, bu haliyle bile alım gücünü tam da koruyamadığını ifade eden Erhürman, hükümetin, bunun arkasında duracağını ümit ettiğini söyledi. Asgari ücret meselesinin, bütünsel ekonomik yaklaşımın bir parçası olduğuna vurgu yapan Erhürman, artışın, alım gücünü korumak açısından olumlu olduğunu dile getirdi.

Hükümetin plan ve programlarıyla, kayıt dışılık ve işsizliğe işsizlik ekleme komplikasyonlarının önüne geçmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, hayat pahalılığının ne kadar verileceğini sordu. Tufan Erhürman, özel sektör emeklisinin de aşağı yukarı buralara yakın bir ücret alması gerektiğini belirterek, “Asgari ücret yükseltilmelidir, aynı zamanda özel sektör desteklenmelidir. Alım gücünü koruyacaksınız ama özel sektörün iş yapma gücünü de korumanız gerekir. Hükümetin bu kararın arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Bu haliyle dahi bir önceki asgari ücretin, sterlin karşısındaki alım gücünü yansıtmıyor. Bu bize, daha fazla işsizlik, daha fazla kayıt dışılık, fiyatların yukarıya çıkması gibi birtakım sonuçlar getirmemelidir. Hükümetin bunlar üzerinde çalışması gerekir” dedi.

Erhürman, hükümetin 90 milyon TL daha borçlanmaya gitme yolunu seçtiğini hatırlatırken, Türkiye’den kaynak akışının olmadığını da artık herkesin gördüğünü söyledi. Asgari ücret rakamının özel sektör emeklilerine de verilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Kimsenin daha da fazla insanın işsiz kalmasına, kayıt dışına çıkılmasına sabrı yok. Sakın böyle şeylere sonuç verecek yaklaşım içinde olunmasın” uyarısında bulundu. Erhürman, plansız, programsız yaklaşımların, memleketi uçurumun kenarına getirdiğinin altını çizerken, aynı yaklaşımların devam ettiğini belirtti.

CTP Lideri Erhürman, “Özel sektöre destek beyanında bulunacak mı hükümet?” diye sordu. Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde, Türkiye ile ilişkilerin tamamen rafa kalkmış durumda olduğuna değinerek, bu zihniyetin, halkın gailesini çekmediğini vurguladı. “Siz bu memlekete verdiğiniz hasarın farkında mısınız?” diye soran Erhürman, plansızlık ve programsızlığın devam ettiğini yineledi. KIB-TEK’in milyonlarca lira zarara uğratıldığına işaret eden Erhürman, “Bu bile, bir partinin seçime girmemesini gerektirir” dedi. Bu zihniyetin, memleketi uçurumun kenarına getirdiğine vurgu yapan Erhürman, bu uçurumun kenarından memleketi döndürmek zorunda olduklarını kaydetti.

Hedefleri arasında Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktasının olduğuna da dikkat çeken Erhürman, Mağusa kapısının açılması gerektiğini belirtti



