“Haziran’dan sonra çok daha güzel günlere kavuşacağız”

Başbakan Ünal Üstel, ülkede ekonomik ve siyasi istikrarı yakaladıklarını söyledi ve ekledi: “Haziran ayından sonra çok daha güzel günlere kavuşacağız… Çünkü istikrarı yakaladık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ülkede ekonomik ve siyasi istikrarı yakaladıklarını belirterek, “Haziran ayından sonra çok daha güzel günlere kavuşacağız… Çünkü istikrarı yakaladık. Yakalanan siyasi ve ekonomik istikrarın devamından yanayız. Bizim, 2027 yılına kadar yürünecek yolumuz var” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel önceki gün Girne İlçesi’ne bağlı örgüt başkanlarıyla iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

Örgüt başkanlarının parti içi çalışmalar ve bölge sorunları ile ilgili görüşlerini dinleyen Üstel, konuşmalarında “istikrar” vurgusu yaptı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, geçen günlerde yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıklayarak, “Geçitköy, Lapta, Karşıyaka, Geçitkale ve diğer bölgelerde vatandaşımız ne kadar zarar gördüyse, hepsini ödeyeceğiz. Bu da tarihte bir ilk olacak… Kaymakamlarımız ve teknik ekiplerimiz çalıştı, çalışıyor… Kimse mağdur olmayacak” dedi.

Üstel, “Biz yapamayacaklarımızı taahhüt etmeyiz. Yarım kalan ne proje varsa bitireceğiz dedik ve sözlerimizi bir bir tutuyoruz. Herkes bilsin ki UBP bu ülkenin garantisidir. Bu bilinçle KKTC için canla başla çalışıyoruz” şeklinde devam etti.

Dünyanın birçok bölgesinde savaşların devam ettiğine işaret eden Üstel, “Savaşların gölgesine dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ancak KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin desteği ve güvencesiyle, hükümetin attığı kararlı adımlarla, geleceğe istikrar içinde ilerlediğini” belirtti.

Yaklaşık iki yıldır kendisi ve bakan arkadaşlarının yoğun bir çalışma temposu içinde görev yürüttüklerini kaydeden Üstel, emeklerinin karşılığını büyük ilgi ve teşekkürle almanın mutluluğunu yaşadıklarını da kaydetti.

“2023 REFORMLAR YILI OLDU. UBP, KKTC’NİN GARANTİSİDİR”

Üstel, 2023 yılında yapılan reformlar ve bitirilen projelerden örnekler vererek, “Belediyeler Reformu’nu tüm engellemelere rağmen hayata geçirdik. Biz hükümete geldik Ercan Havalimanı’nı anavatanın desteği ile açtık” dedi.

Kablo ile elektrik projesinin adım adım ilerlediğini belirten Üstel, “tarihi proje” ile yeşil enerjinin de önünün açılacağını, enerji altyapısının yenileneceğini söyledi.

Girne Bölgesi’nde yarım kalmış yollarının tamamlanacağını, Girne-Karşıyaka yolunun tamamlanmak üzere olduğunu, sıranın Çatalköy yoluna geldiğini ve bunun da yerel kaynaklarla yapılacağını anlatan Üstel, “Girne Batı yolunu kendi kaynaklarımızla yapmaya başladık. Çatalköy yolu için bu yıl ihaleye çıkacağız” dedi.

“TARİHİ ARTIŞ VE TEŞVİKLER… YIL SONUNA KADAR YENİ DESTEK VE ARTIŞLARI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Üstel, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“2024 yılına maaşlara tarihi artışla başladık. Kamu çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 50.3 hayat pahalılığını yansıttık. Devlet ve özel sektörü ayırmadık. Özel sektöre sosyal sigorta prim desteği verdik. Yıl sonuna kadar yeni destek ve artışları vermeye devam edeceğiz. Üreticimize, tarımcımızı, sanayicimizi de unutmadık, onlara da tarihte görülmemiş destekler verdik ve vermeye devam edeceğiz. Müteahhitlerimizin de devletten alacağı kalmamıştır. Bu da tarihte tektir.”

KONUTLAR İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ, UZUN VADELİ PROJELER

Gençleri konut sahibi yapmak için kolları sıvadıklarını, yıllar sonra sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirten Üstel, “Gençlerimize düşük faizli uzun vadeli krediler sağlıyoruz. Sosyal konut kredileri veriyoruz. Bu kredileri bütün konut harçlarından muaf tutacağız. Kırsal kesim arazilerinin altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. İlk Evim Kredisi’ni verdik, şimdi ikinci paketi açıkladık. Engelli gençlerimizi çalışma yaşamına kazandırdık. Çünkü gençlerimiz devletlerine sahip çıksın, topraklarına tutunsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Haziran ayından sonra çok daha güzel günlere kavuşacağız… Çünkü istikrarı yakaladık. Yakalanan siyasi ve ekonomik istikrar ile huzurun devamından yanayız. Bizim 2027 yılına kadar yürünecek yolumuz var” diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ’DE ÖNEMLİ ADIM…

Türkiye ile hem ekonomik hem stratejik ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini beliren Üstel, Türkiye ile imzalanan Doğu Akdeniz’de Gemi Trafik İzleme Projesi ile Sadrazamköy, Karpaz ve Mağusa körfezine merkez kurulacağını, hem KKTC’nin güvenliğinin daha da artacağını hem de Doğu Akdeniz’de önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.



