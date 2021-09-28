Halkın Partisi, Kıb-Tek için Ombudsman ve Sayştay'a başvurdu

Halkın Partisi, Sayıştay’a ve Ombudsman’a, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun zarara uğratıldığına ilişkin şikayette bulunduğunu açıkladı.

HP’den verilen bilgiye göre, Halkın Partisi verdiği dilekçede; Bakanlar Kurulu kararıyla alınan akaryakıtın numunelerinin analiz sonuçlarında limit aşımı tespit edildiğini belirtildi.

Dilekçede; “İçeriğinde; su miktarı, kalsiyum, çinko, mevcut toplam tortu, kalorifik değer, stabilite ve uyumluluk değerlerinde limit aşımı (off spec) tespit edilmiştir” denilerek, ilgili Bakanlar Kurulu kararında atıfta bulunulan Kıb-Tek’in Akaryakıt Temin ve Taşıma Şartnamesine ve TPIC firması ile imzalanan sözleşmeye göre ceza kesintisi uygulanması gerektiği işaret edildi.

Dilekçede, hesaplanan ceza kesintisi miktarının 237 bin 516.14 USD olduğu da savunularak, söz konusu cezanın kesilmesi için ilgili Kıb-Tek Müdür Yardımcısı tarafından Genel Müdür’e, Kıb-Tek Genel Müdürü tarafından ise Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduğu bilgisi paylaşıldı.