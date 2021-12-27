“DP, hükümette yer alacak”

DP Başkanı Ataoğlu, DP’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını ve hükümette yer alacağını ifade etti

Demokrat Parti (DP), önceki gece düzenlediği “Aday Tanıtım Şöleni” ile 50 milletvekili adayını tanıttı.Acapulco Otel’de düzenlenen ve pandemi kuralları çerçevesinde yapılan tanıtım etkinliğinde, DP’nin seçim bildirgesi ve tanıtım klibi ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.Etkinlikte konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’ın her bölgesinden gelen DP’lilere ayrı ayrı seslenerek, “Bugün burada hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir siyaset sayfasının açılmasına, yeni bir yürüyüşün başlamasına şahitlik ediyoruz” dedi.DP’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını ve hükümette yer alacağını ifade eden Ataoğlu, DP’nin birleştirici, uzlaşmacı ve iş yapan bir parti olduğunu söyledi.Konuşmasında, Hakkı Atun, Atay Raşid, Süha Türköz, Nazif Borman, Taşkent Atasayan, Mustafa Adaoğlu, Serdar Denktaş, Erkan Ekmekçi ve Aytaç Beşeşler’i anarak teşekkür eden Ataoğlu, “9’lar ruhunun yeniden canlandığını” söyledi.Yeni dönemde, yenilenen Demokrat Parti’nin, siyasette özlenen samimiyeti nasıl geri getireceğini söyleyen Ataoğlu, Kıbrıs Türk siyasetini “formatladıklarını” anlatarak, “Bundan böyle asla salonların, kapalı kapılar ardının, birtakım fanusların içinde siyaset yapan partiler gibi olmayacağız. Biz, siyaseti meydanlarda, caddelerde, çarşılarda, tarlalarda, fabrikalarda, üniversitelerde, sanayi tesislerinde yapacağız. Hedefimiz bu ülkeyi bir esenlik yurdu haline getirmek, yeryüzünde yeni ve adil bir dünya kurulması için mücadele etmek, ve nihayetinde bizim medeniyetimizi yeniden inşa ederek, insanlığın önüne çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.Demokrat Parti’nin 2022 programı ile ortaya koyduğu vizyondan detaylar paylaşan Ataoğlu, nüfusun tamamını kapsayacak Genel Sağlık Sigortası Sistemini kuracaklarını ve tek tip sağlık sistemi ile vatandaşların özel hastaneleri de ücretsiz kullanmasını sağlayacaklarını kaydetti.Ataoğlu, şöyle devam etti:“Çiftçimize, hayvancımıza gübre ve mazot desteği sağlayacağız. Eşit, hak ve sosyal adalete dayalı reçete, bizde! Ev hanımlarına sosyal güvence desteği vereceğiz. Gençlerimizi Rum’a muhtaç etmeyeceğiz. Yeni istihdam olanakları sağlayacağız. Gençlerimize kırsal kesim arsası değil, konut vereceğiz. -Gençlerimiz için oluşturacağımız Bilişim Vadisi ile teknoloji ihraç edeceğiz. Nasıl mı? Demokratik liyakatın esas alındığı, dünya ile entegre bir ülke inşa edeceğiz. Kamuda israfı önleyerek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağız. Elde edilen gelirlerin verimli yönetilmesini sağlayacağız. Azalan alım gücüne karşı mücadele ederken hayat pahalılığını aşağıya çekmeye çalışacağız ve temel gıda ürünlerine özel uygulamalarla, mutfak masraflarının düşmesini sağlayacağız.”Tüm bunları başarabilmek için 23 Ocak’ta sandıktan çok güçlü bir Demokrat Parti’nin çıkması gerektiğini savunan Ataoğlu, seçmeni geleceğine sahip çıkmaya çağırdı.