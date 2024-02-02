Cumhurbaşkanı Tatar ile Holguin ikinci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile ikinci kez Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Tatar ile Holguin'in bugünkü görüşmesi başa başa gerçekleşti. Tatar’ın Holguin'le ilk görüşmesine heyetler de katılmıştı. Bugünkü görüşme 30 dakika sürdü.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkmadan basının soru sorması üzerine, amacının tarafları dinlemek olduğunu, isteklerini endişelerini öğrenmek istediğini, adayı bir sonraki ziyaretinde de bu temaslarını sürdüreceğini kaydetti.

Tatar ile görüşmesinin “çok iyi” olduğunu ifade eden Holguin, intibasının olumlu mu olduğunu sorusuna “evet” yanıtını verdi.

Holguin bugün, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de ikinci kez görüşmüştü.

