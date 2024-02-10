Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP kurultayında aday olduğunu açıklayan YDP Genel Sekreteri Talip Atalay hakkında, TV 2020 canlı yayınında sert açıklamalar yaptı.
Arıklı, “Talip Hocam bakanlıkta benim hangi icraatımı beğenmedi? 2 sene dönüşümlü başkanlık için bekleyemeyecek ne var? Yoksa mesele sadece koltuk kavgası mı “ diye sordu.
Arıklı devamla, “Parti kötü yönetiliyorsa sebebi ben değil genel sekreterdir. Tüzükteki görevlerinden hiçbirini yerine getirmedi. Talip Atalay’ın partiye hiçbir hizmeti geçmedi. Genel sekreterken yapamadığını genel başkan iken nasıl yapacak. Tek icraatımızı çıkıp anlatmadı” şeklinde konuştu
Arıklı, “ Talip Hoca, YDP’yi yüzde 2 gösteren,
UBP’li Özdemir Tokel’in yaptırdığı anketi gezip gezip anlatıyor. Bu ankete nasıl güvenirsin ki” diye ekledi
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