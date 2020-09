"Anastasiadis, Kıbrıslı Türkleri görmezden gelme anlayışını sürdürüyor"

Denktaş, Rum Lider Nikos Anastasiadis'in dün BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkleri görmezden gelen bir anlayışla direk Türkiye ile ikili diyalog kurma çağrısını esefle kınadı

Denktaş, Rum Lider Nikos Anastasiadis'in dün BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkleri görmezden gelen bir anlayışla direk Türkiye ile ikili diyalog kurma çağrısını esefle kınadı.

“Anastasiadis'in, sadece Kıbrıs müzakerelerinde değil, hemen her platformda Kıbrıslı Türkleri görmezden gelme, by-pass etme anlayışı içinde olduğunun yeni bir göstergesi olan bu çağrı, ada üzerinde eşit siyasi haklara sahip olan bizlere yapılan ve sistematik bir şekilde devam ettirilen yeni bir hakarettir” diyen Denktaş, adada iki toplum arasındaki sorunların muhataplarının yine iki toplum olduğunu belirtti.

1960 devletini kuran iki taraftan birisi olan Kıbrıslı Türklerin, ada üzerindeki haklarının tartışmaya açık bir durum olmadığını vurgulayan Denktaş şöyle devam etti;

“Bu bağlamda Sayın Anastasiadis'in yaptığı bu sözde çağrı, her ne kadar siyasi görüş olarak her zaman diyalogdan yana bir siyasetçi olmuş olmama rağmen, kabul edilemezdir, Kıbrıslı Türklerin haklarına yeni menfi bir saldırıdır.

Bu bilgiler ışığında Sayın Anastasidis'i ada üzerinde tartışmaya açık olmayan gerçekleri görmeye çağırırken, böylesi girişimlerin KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası bir kez daha kurulması gündemde olan müzakere masası için son derece olumsuz etkiler yaratacağını hatırlatırım.”