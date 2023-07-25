Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, 14-20 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 26 numuneden 25’i temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd. ait “Armut Devecide” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tamamı temiz çıktı.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.
|21 Temmuz 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi (Yağlı)
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Kepek
|Temiz
|Kırmızıgil Trd. Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Besi Tamamlayıcı
|Temiz
|Kıbrıs Türk Hayvan Koop.
|İthal
|Balya
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma stk.
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|Akari Free Port
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|Şaban Benk
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Hüseyin Bahalı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Ramadan As
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Ayhan Gemikonaklı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Halil Güney
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Yusuf Sönmez
|Gaziveren
|Molehiya
|Temiz
|Ali Bağlarbaşı
|Karaoğlanoğlu
|Babutsa
|Temiz
|Arif Kızılgök
|Doğancı
|Molehiya
|Temiz
|Hasan T. Alioğlu
|Vadili
|Babutsa
|Temiz
|Ali Kandulu
|Aydınköy
|Patlıcan
|Temiz
|Ali Kandulu
|Aydınköy
|Hıyar
|Temiz
|Ali Kandulu
|Aydınköy
|Biber
|Temiz