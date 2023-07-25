Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerden 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

21 Temmuz 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz Svs Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz TÜK İthal Sığır Besi Tamamlayıcı Temiz Kıbrıs Türk Hayvan Koop. İthal Balya Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Limit Üstü Svs Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kiraz Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma stk. Temiz Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz Selgün Tic. İthal Kayısı Temiz Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz Şaban Benk Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Hüseyin Bahalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Ramadan As Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Yusuf Sönmez Gaziveren Molehiya Temiz Ali Bağlarbaşı Karaoğlanoğlu Babutsa Temiz Arif Kızılgök Doğancı Molehiya Temiz Hasan T. Alioğlu Vadili Babutsa Temiz Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz Ali Kandulu Aydınköy Hıyar Temiz Ali Kandulu Aydınköy Biber Temiz

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde ithal ürünlerden sadece “Armut Deveci”de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.Tarım Dairesi, 14-20 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 26 numuneden 25’i temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd. ait “Armut Devecide” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tamamı temiz çıktı.Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.