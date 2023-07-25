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Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerden 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde ithal ürünlerden sadece “Armut Deveci”de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 14-20 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 26 numuneden 25’i temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd. ait “Armut Devecide” limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tamamı temiz çıktı.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.
21 Temmuz 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz
Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
TÜK İthal Sığır Besi Tamamlayıcı Temiz
Kıbrıs Türk Hayvan Koop. İthal Balya Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden  Temiz
Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Limit Üstü
Svs Tic Ltd. İthal Kayısı Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Nektarin  Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kiraz Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma stk. Temiz
Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz
Selgün Tic. İthal Kayısı Temiz
Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
Şaban Benk Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Hüseyin Bahalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Ramadan As Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Yusuf Sönmez Gaziveren Molehiya Temiz
Ali Bağlarbaşı Karaoğlanoğlu Babutsa  Temiz
Arif Kızılgök Doğancı Molehiya Temiz
Hasan T. Alioğlu Vadili Babutsa  Temiz
Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz
Ali Kandulu Aydınköy Hıyar  Temiz
Ali Kandulu Aydınköy Biber Temiz
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