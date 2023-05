Tabipler Birliği: “Tüm tütün ve tütün ürünlerinden kurtulun”

Tabipler Birliği “Tütün kullanımı saçımızın telinden ayağımızın tırnağına kadar tüm organlarımıza zarar verir"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde, tütüne değil gıdaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, tütün kullanımının insanlara olduğu kadar çevreye de zarar verdiğini vurguladı.

Tütün kullanımını bırakmanın sadece sigara içenlerin sağlığına değil doğaya ve birçok insana faydalı olduğunu belirten Tabipler Birliği, “Tüm tütün ve tütün ürünlerinden hekiminizin desteği ile kurtulun” çağrısı yaptı.

KTTB Yönetim Kurulu adına Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız imzasıyla yapılan açıklamada, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla 31 Mayıs Günü’nün “Dünya Tütünsüz Günü” olarak her yıl gündeme geldiği ifade edildi.



“Dünyada her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor”



Dünyada 1.3 milyar kişinin sigara kullandığına ve her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ölümlerin büyük çoğunluğu yoğun tütün endüstrisi müdahalesi ve pazarlamasının hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerdedir” denildi.

Tütünün, içindeki nikotin nedeniyle bağımlılık yapan bir madde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tütün kullanımı saçımızın telinden ayağımızın tırnağına kadar tüm organlarımıza zarar verir. Kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebeplerinin arasında tütün ve tütün ürünleri kullanımı ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi çok sayıda kanser gelişimine de neden olmaktadır.”

Tütünün, sadece kullananların değil pasif içicilik yoluyla da bu dumana istemeden maruz kalan yaşlı, bebek, çocuk, herkese zarar verdiği ve onları da hasta ettiği vurgulanan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre; dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumakta ve her yıl 65.000 çocuk pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir” denildi.



“Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur”



Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanmanın, bebekler için ömür boyu sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı ifade edilen açıklamada, tütün ürünlerinin, pasif etkilenim yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar verdiği kaydedilerek, “Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur” vurgusu yapıldı.



“Tütüne değil gıdaya ihtiyacımız var”



Savaşlar, iklim krizi ve pandemi, artan çevre kirliliği gibi nedenlerle gıdanın temin edilmesi zor hale geldiği ve dünyada bir gıda krizi oluştuğu belirtilen açıklamada, bu nedenle 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde, Dünya Sağlık Örgütü’nün, tütün yerine sürdürülebilir gıda ürünleri yetiştirmeye odaklanan “Tütüne Değil Gıdaya İhtiyacımız Var” sloganını kullandığı ifade edildi.

Tütün yetiştiriciliği için ormanların yok edildiği, verimli tarım topraklarının zarar gördüğü ve su kaynaklarının tüketildiği kaydedilen açıklamada, “Ayrıca tütün ürünlerinin zehirli atıkları da yine bu sınırlı ve değerli kaynakların zarar görmesine sebep olmaktadır. Her yıl, çoğunluğu plastik olan 2 milyon ton tütün ürünü ambalaj atığı oluşmakta ve bu atıklar çevreye zarar vermektedir” ifadeleri kullanıldı.



“Tütün endüstrisi insanları olduğu gibi gezegenimizi de zehirliyor”



Tütün endüstrisinin, sigara üretimi için yıllık 600 milyon adet ağaç kestiği ve 200 bin hektar toprağın zarar görmesine sebep olduğu bilgisi verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ayrıca tütün endüstrisi yılda 84 milyon ton karbondioksit eşdeğerinde sera gazı salınımına sebep olmaktadır. Tütün dumanı, dizel egzozundan daha yüksek oranda partikül atılmasına sebep olarak hava kirliliğini de artırmaktadır. Tütün endüstrisi, dünyanın zaten kıt olan kaynaklarının daha da azalmasına ve iklim değişikliğine sebep olmakta, ekosisteme zarar vermektedir. Kısaca tütün endüstrisi insanları olduğu gibi gezegenimizi de zehirlemektedir.”

Birlik açıklamasında, söndürülmemiş sigara izmaritlerinin, orman yangınları başta olmak üzere pek çok yangın ve buna bağlı can kayıplarının önemli bir sebebi olmaya devam ettiğine de işaret edildi.



“Sigaraya elveda hayata merhaba deyin”



“Tütün kullanımını bırakmak sadece sigara içenlerin sağlığına değil doğaya ve birçok insana da faydalıdır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“O halde hemen karar verin ve bu bağımlılıktan kurtulmak için kanıta dayalı tıbbın sunduğu desteklerle ‘Sigara, puro, pipo, nargile, sarmalık tütün, elektronik sigara ve ısıtılmış türün ürünleri’ gibi tüm tütün ve tütün ürünlerinden hekiminizin desteği ile kurtulun. Sigaraya elveda hayata merhaba deyin.”