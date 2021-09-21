İkas Pharma “Olirin Nazal Sprey’i Türkiye’de Satışa Sundu

İkas Pharma, Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan MAGI Grubu ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ortaklığında geliştirilen Olirin Nazal Sprey’ i Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs’ta lanse etmişti. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinden satış temsilciliği için talepte bulunan farklı ilaç firmalarının tekliflerini de değerlendiren İkas Pharma, Olirin Nazal Sprey için yeni distribütörlük anlaşmaları imzaladı

Yıllardır Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs’ın dünya standartlarında ilaç tedariği sağlayan ve ecza depoculuğunda sektörün en genç şirketlerinden biri olan İkas Pharma, ruhsat, üretim ve satış yetkisi kendisine ait doğal burun sprey ürünü Olirin’i dünya pazarına çıkarıyor.İkas Pharma, Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan MAGI Grubu ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ortaklığında geliştirilen Olirin Nazal Sprey’ i Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs’ta lanse etmişti.Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinden satış temsilciliği için talepte bulunan farklı ilaç firmalarının tekliflerini de değerlendiren İkas Pharma, Olirin Nazal Sprey için yeni distribütörlük anlaşmaları imzaladı.Ürünün Türkiye depo satış distribütörlüğü için MNC firması ile anlaşan İkas Pharma, dijital platformlar satış yetkisini de Ralem Group Digital Marketing şirketine verdi.Olirin Nazal Sprey, artık Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden olan Hepsiburada, Trendyol, N11 ve Gittigidiyor’da satılmaya başlandı.İkas Pharma Genel Müdürü Hasan Kölel, yeni anlaşmaları ve ürünün Türkiye pazarına girmesi hakkında şunları dile getirdi;Kölel; “Olirin Nazal Sprey’in çok kısa bir süre içinde hem yurt içinde hem de yurt dışı pazarlarda yüksek talep görüyor olmasından dolayı mutlululuk ve gurur duyuyoruz. Bu ürüne aklını, emeğini koyan akademisyenlerimize ve bizleri başladığımız günden itibaren destekleyen tüm eczacılarımıza çok teşekkür ederim. Adamıza, halkımıza ürünümüzü doğrudan buluşturan tüm eczacılarımızın katkısı bizleri çok memnun etti. Bu yoğun ilgi için de özel bir teşekkür planladık ve bizimle uzun yol arkadaşlığına çıkan tüm eczacılarımız adına Ezcacılar Birliği Anı Ormanı’na zeytin ağacı bağışı yapacağız. Olirin, KKTC’nin bu alandaki ilk yeni ve milli ürünü durumundadır.” dedi.Türkiye’de yapılan yeni anlaşmalar hakkında da heyecan duyduklarını ifade eden Kölel;“KKTC’de ecza depoculuğu sektöründe bir ilk olarak, İkas Pharma Olirin Nazal Sprey’in ruhsat, üretim ve pazarlama alanında tüm haklarını elinde bulundurmaktadır. Olirin için Türkiye’de MNC şirketi ve Ralem Group Digital Marketing şirketi ile anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalar ile Olirin Türkiye’de ecza depoları aracılığı ile eczanelerde satışa sunuldu. Aynı zamanda, Hepsiburada, Trendyol, N11 ve Gittigidiyor online satış platformlarında da satışına başlandı. Ayrıca, Asya Bölgesi distibütörlük görüşmelerini sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.İkas Pharma Genel Müdürü Hasan Kölel genel bir değerlendirmede de bulunarak;“İkas Pharma olarak, tüm ürünlerimiz, tedarikçilerimiz ve dağıtım kanallarımız ile sağlam bir şekilde, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok çalıştık, işin mutfağında yapı taşımız eczacılarımız, hastanelerimiz ve laboratuvarlarımızın bu ülke için çok değerli olduklarını bilerek, bu bilinçle hazırlıklarımızı sürdürdük. Biz de onlar için çok çalışıyoruz ve uzun ve güzel bir yolculuk içindeyiz. Kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini sağlamak içinde çabalıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Farklılaşma ve modern hizmet anlayışını hissettireceğimiz bir disiplin içerisinde ilerliyoruz. Kurguladığımız yenilikleri tek tek hayata geçiriyoruz. İkas Pharma’nın sektörde “yeniliklerle” öncü olmasını amaçlıyoruz ve çalışmalarımız da sürekli bu doğrultuda. Sektörde birim maliyet, hizmet kalitesi, hizmet hızı, müşteri memnuniyeti ve verimliliğe odaklanan yeni, modern bir kültüre sahibiz ve üç aylık dönemde bunu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Sürekliliği sağlamak için de planladığımız projelerimizi tamamlamaya devam edeceğiz. En yeni, en talep gören ürünümüz Olirin Nazal Sprey’in Türkiye’de de satışa başlaması bizlerin ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini kanıtlar niteliktedir. ” dedi.İkas Pharma Direktörler Kurulu Üyesi Dr. Serkut Yalçın, Olirin Nazal Sprey’in başarısı ve Türkiye’deki satış anlaşmaları hakkında görüşlerini dile getirdi.Yalçın; “ İkas Pharma, kuruluş misyon ve hedeflerine paralel olarak kararlı adımlarla faaliyetine devam ediyor. KKTC’de ecza depoculuğu hizmetine yeniliklerle boyut getirdi. Öte yandan kendi ürünleri ile OTC alanına da katıldı. Olirin Nazal Sprey, bu anlamda ilk ürünümüz. Bir supleman, doğal katkı ürünü. Üst solunum yolu viral enfeksiyonlarında virüs bariyeri oluşturarak, korunma amaçlı katkı sağlıyor. Bu ürünün araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılan akademisyenler ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Olirin, mevcut konjonktürde büyük ilgi gördü. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden temsilcilik talepleri geldi. Bu aşamada, Türkiye depo ve internet satışı anlaşmaları tamamlanmış bulunuyor. Taraflara hayırlı olsun diliyorum. Sektöre yeni ürünlerimizle katılım yapmayı planladık ve çalışmalarımız sürüyor.” şeklinde konuştu.MNC ve Bereket İlaç A.Ş. Genel Müdürü Mesut Bereket, “Olirin, bugünün tüketici tercihlerini karşılayan bir ürün. OTC kapsamında direkt eczaneden alınabiliyor. Doğal içeriği ile yararlı bir ürün. İçinden geçtiğimiz dönem itibari ile “Maske, Mesafe, Hijyen” tedbirleri kapsamında, Olirin’in kullanılmasının savunmayı daha güçlü kıldığını düşünüyorum. Sars 2 virüsünün yeni varyantları daha bulaşıcı. Bu açıdan virüse bariyer olarak alınacak tedbirlerin, insan ve toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Olirin’in geliştirme sürecinde araştırmaları yapılmış, bilimsel yayınları var; heyecan verici. Bu projenin içinde olmaktan, ürünün Türkiye pazarında satış yetkisine sahip olmaktan buyuk gurur duyuyoruz. İkas Pharma ile stratejik bir iş birliğine imza attık.” diyerek İkas Pharma ile olan yeni anlaşmaları hakkında görüşlerini dile getirdi.Ralem Group Digital Marketing şirketi Genel Müdürü Bora Koçak da , “Bugünün ekonomisinde dijital pazarlamanın yeri gitgide büyüyor. Ramel Grup olarak, dijital pazarlama alanında önde gelenleri arasında yer alıyoruz ve Olirin’in Türkiye “digital marketing” satış yetkisine sahip olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hepsiburada, Trendyol, N11 ve Gittigidiyor gibi Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinde Olirin Nazal Sprey artık kolaylıkla alınabilecek.” şeklinde görüşlerini ifade etti.Yakın Doğu Üniversitesi, İtalyan MAGI Grubu ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği’nin ortak bir projesi ile hayata geçirilen ve zeytin yapraklarından ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen ve tamamen doğal bir ürün olarak sunulan Olirin Nazal Sprey’in Avrupa Birliği dışında gerçekleştirilecek tüm üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin haklar İkas Pharma’ya aittir. Lha