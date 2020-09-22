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Corona virüs ve grip birleşirse ne olur

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Grip ve Covid-19 enfeksiyonu aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada yeni tip corona virüsü (Covid-19) orta ve şiddetli semptomlarla geçiren kişilerin aynı anda grip geçirmesi halinde ölüm risklerinin ikiye katlandığı açıklandı.

Corona virüs ve grip birleşirse ne olur

Bununlu birlikte bilim insanları her iki enfeksiyonu aynı anda geçiren ve hastanede yatan hastaların ölme olasılığının, genel nüfusa göre altı kat daha fazla olduğunu açıkladı.

 

Corona virüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir - 1

20 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

İngiltere’de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), 20 Ocak ve 25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta hem Covid-19 hem de grip için test edilen yaklaşık 20 bin  kişinin verilerini inceledi. Araştırmacılari pandeminin başlangıcından Mayıs ayına kadar yapılan testlerin sadece hastanelerle sınırlı olduğunu ve araştırmaya konu olan, Covid-19 hastalarının orta ve şiddetli semptomlara sahip hastalar olduğunu vurguladı.


Corona virüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir - 2

ÇİFT ENFEKTE OLANLARIN GENEL POPÜLASYONA GÖRE ÖLÜM RİSKİ 6 KAT DAHA FAZLA

Çalışmada 58 kişinin hem corona virüs hem de grip enfeksiyonuna aynı anda sahip olsuğu tespit edildi. Araştırmacılar, her iki hastalığı olan kişilerin sayısı az olsa da, çift-enfekte olanlarda ölüm riskinin  genel nüfusa kıyasla yaklaşık altı kat (5,92) daha fazla olduğunu açıkladı.


Corona virüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir - 3

CORONA VİRÜSTEN ÖLÜM RİSKİNİ İKİYE KATLIYOR

Diğer taraftan, sadece Covid-19 ile enfekte olanlara kıyasla her iki virüsü de taşıyan hastaların ölüm riskinin 2,3 kat daha yüksek olduğu bulundu.


Corona virüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir - 4

Uzmanlar, çift enfeksiyonu olan kişilerin yüzde 43'ünün, sadece Covid-19 için pozitif olanların yüzde 27'sinin hayatını kaybettiğini belirtti. Grip için ise ölüm oranı yüzde 4,8 olarak açıklandı. Bununla birlikte araştırma ekibi testler tüm popülasyona değil, en hasta insanlara yönelik olduğu için, çalışmadaki ölüm oranlarının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.


Corona virüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir - 5

GRİP ALTTA SAĞLIK SORUNU OLANLARDA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİYOR

Diğer taraftan, araştırmacılar gribin  özellikle yaşlı yetişkinlerde, çok küçük çocuklarda ve KOAH, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve multipl skleroz gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde ciddi sağlık problemleri yarattığı uyarısını yaptı. Aynı durumun Covid-19 için de geçerli olduğunu belirten uzmanlar, risk grubunda olan kişilerin grip aşısı olması konusunda çağrı yaptı.


Corona virüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir - 6

BU KIŞ ÇİFTE BELAYA DİKKAT

İngiltere Kamu Sağlığı Direktörü Profesör Yvonne Doyle, 'Grip ve Covid-19’un ikisine birden yakalanırsanız başınız çifte belada demektir. Ve bu enfeksiyonların her ikisine de yakalanma olasılığı en yüksek olan kişiler, zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle ciddi sonuçlar yaşayacak kişiler olabilir. Lütfen bu kış kendinizi gribe karşı koruyun” ifadelerini kullandı.
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