Altuğra: Sağlıkta kronikleşen sorunların çözümüne odaklandık

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sağlıkta sorunların ilk kez bugün yaşanmadığının bilincinde olduklarını, kronikleşen sorunlar bulunduğunu, tümünün çözümüne odaklandıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’de katıldığı ManşetArtı programında değerlendirmelerde bulundu.

Altuğra, Acil Durum Hastanesi’nin atıl bir durumda kalmasının söz konusu olmadığını, ana binadan bazı servislerin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasıyla halkımıza çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilmesini hedeflediklerini, gerekli adımların atılmaya başlandığını söyledi.

Ana binanın iş yükünün hafifletilmesiyle hastalara ileri tarihlere verilen özellikle ameliyat günlerinin 3 ile 6 ay sonrasına değil, 15 gün içerisinde randevu verilebileceğini belirten Bakan Altuğra, Üroloji Servisinin taşınmaya başladığını açıkladı.

Birçok başlıkta eksiklik ve sorun yaşandığına işaret eden Altuğra, “Sağlık Bakanlığı olarak asli görevimiz bu sorunlara nasıl bir çözüm bulabileceğimizdir” dedi.

Altuğra, kurumsal bir çerçevede ve herkese eşit oranda hizmet götürmekle mükellef olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın görevinin hastanedeki işleyişi hakkaniyetli ve bir disiplin ve saygı çerçevesinde halka götürmek olduğunu ifade eden Altuğra, bakanlığın görevinin bakanlığa gelen kişilere doktor randevusu ayarlamak olmadığını vurguladı.

Bakan Altuğra, kişilerin yaşadığı problemlerin aşılmasında bakanlık personelinin her bireye eşit davranmak şartıyla devreye girebileceğini ifade ederek, “çalışma prensibimiz kurumsal yapıdır. Bireysel değildir. Siyaseten yönetsel bir yapımız yoktur. Çünkü biz rozetimizi kapının dışarısında bırakarak sağlık bakanlığına giriyoruz. Her bireye eşit mesafede durarak, hizmet vermek için görevimizin başındayız” dedi.

Kronikleşen sorunlar olduğunu yineleyen Altuğra, bu sorunların bilincinde olduklarını ve tümünün çözümüne odaklandıklarını sözlerine ekledi.