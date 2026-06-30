23 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KIBRIS TV’de Elif Şen Çatal’ın konuğu olduğu programda; Kıbrıs sorununa ilişkin son günlerde gündeme gelen yeni çözüm planı iddialarını, İki Devletli Çözüm Siyasetini, Güney Kıbrıs’ın Silahlanma Faaliyetlerini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı ve de “İki Devletli Çözüm Artık Milli Siyasettir” dedi..

..Son dönemde kamuoyunda tartışılan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından hazırlandığı öne sürülen yeni çözüm taslağına değinen sayın Ersin Tatar; Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerinde toprak düzenlemeleri karşılığında doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas gibi açılımlar öngörüldüğü yönündeki iddiaların ciddi endişe yarattığını söyledi..

..Ersin Tatar “Biz Yıllarca Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası statü temelinde iki devletli çözümü savunduk. Şimdi ortaya atılan bu tür planların konuşulması bile bize zemin kaybettirebilir” ifadelerini kullandı..

Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmasının ardından da Kıbrıs meselesini uluslararası platformlarda anlatmaya devam ettiğini dile getiren sayın Ersin Tatar “İki Devletli Çözüm Modelinin artık yalnızca kendisinin değil, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak milli siyaseti haline geldiğini” söyledi..

..Görev süresi boyunca İngiltere, Almanya, Türkiye ve farklı ülkelerde temaslarda bulunduğunu kaydeden sayın Ersin Tatar “Ortaya koyduğumuz siyaset artık milli bir siyaset haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de bunu her platformda savunmaktadır” dedi. Türkiye’nin garantör ülke konumunun ve Doğu Akdeniz’deki stratejik öneminin altını çizen sayın Ersin Tatar, son yıllarda yaşanan Gazze Savaşı, İran-İsrail gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmelerin iki devletli çözüm tezinin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini savundu..

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da değerlendiren sayın Ersin Tatar, seçimlerde Kıbrıs meselesinin belirleyici olmadığını söyledi. Seçmenin önemli bir bölümünün ekonomik sorunlar, hükümete yönelik tepkiler ve günlük yaşamı etkileyen meseleler üzerinden oy kullandığını ifade eden sayın Ersin Tatar “Çok az insan sandığa giderken iki devlet mi, federasyon mu” diye düşündü. İki devletli çözüm siyasetinin Türkiye tarafından da sahiplenilmesiyle milli politika haline geldiğini vurguladı..

Geçmiş yıllarda Federasyon temelinde müzakereler yürütüldüğünü ancak, Rum tarafının siyasi eşitliği ve dönüşümlü başkanlığı kabul etmediğini hatırlatan, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, Crans-Montana sürecinin de bu nedenle başarısız olduğunu söyledi..

..5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmiş müzakere süreçlerinde Türk tarafının ciddi tavizler verdiğini ancak karşılığında beklenen adımların atılmadığını savundu. Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklerin ‘Evet’ demesine rağmen uluslararası toplumun verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen sayın Ersin Tatar, “Rum tarafı Avrupa Birliği’ne girdi, bize verilen sözler tutulmadı” dedi. Crans Montana sürecinde ise haritaların verildiğini ve çeşitli açılımlar yapıldığını belirten Ersin Tatar, buna rağmen Rum tarafının dönüşümlü başkanlık dahil birçok konuda geri adım attığını ifade etti..

..Yeni çözüm taslağında adı geçen Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerine ilişkin iddiaları da değerlendiren sayın Ersin Tatar; toprak konusunun yeniden gündeme getirilmesine karşı çıktı. Crans-Montana döneminde yaklaşık 60 köyün gündeme geldiğini hatırlatan sayın Ersin Tatar, bugün konuşulan bölgelerin KKTC topraklarının yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söyledi. “Toprak bizimdir 1974’te sınırlar çizilmiştir. Bu saatten sonra ancak sınır düzenlemeleri konuşulabilir. Toprak tavizi artık müzakere konusu olmamalıdır” ifadelerini kullandı..

Yeni çözüm planı iddialarının arkasında Kıbrıs Türk tarafında lider değişikliğinin etkili olabileceğini öne süren sayın Ersin Tatar, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden Federasyon eksenli bir süreci canlandırmaya çalıştığını anlattı. “Ortak zemin yoktur. BM raporlarında da bu kayıt atına alınmıştır. Buna rağmen eski müzakere süreçlerini yeniden canlandırmaya yönelik girişimler görüyoruz” diye sayın Ersin Tatar, İki Devletli Çözüm Siyasetinden uzaklaşılmasının Kıbrıs Türk tarafını yeniden geçmişteki çıkmazlara sürükleyebileceğini dile getirdi..

..Sayın Ersin Tatar, KKTC’nin Egemen Eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden kalıcı ve adil bir çözümün mümkün olmadığını belirterek, “Bu saatten sonra geri dönüş değil, iki devlet temelinde ileriye bakılması gerekir” ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin KKTC’deki varlığını daha da önemli hale getirdiğini vurgulayan sayın Ersin Tatar, özellikle İsrail-İran gerilimi ve Gazze’de yaşananların bölgesel dengeleri değiştirdiğini söyledi..

..Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu ifade eden sayın Ersin Tatar, geçmişte “Sıfır Asker, Sıfır Garanti” tezlerinin gündeme geldiğini ancak, bugün yaşanan gelişmelerin bu yaklaşımların ne kadar riskli olduğunu ortaya koyduğunu savundu..

..Programda karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık sorunu da gündeme geldi. Rum Yönetiminin , Kıbrıslı Türk ebeveyn ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ebeveynden doğan çocuklara vatandaşlık vermemesini eleştiren sayın Ersin Tatar, bu konuyu uluslararası platformlarda sık sık gündeme getirdiğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde devam eden davanın önemine işaret eden sayın Ersin Tatar, bu konuda mücadele veren Eda Hançer Akkor’u da tebrik etti. “50 yıldır burada yaşayan, çocukları ve torunları olan insanlara vatandaşlık hakkı verilmemesi kabul edilemez” diyen sayın Ersin Tatar, bunun açık bir ayırımcılık olduğunu ifade etti..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..