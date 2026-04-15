10 Nisan 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in Türkiye ve Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

KKTC Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü..

..Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na öğle saatlerinde varan Öztürkler ve heyeti, Azerbaycan Milli Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cevanşir Feyziyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve diğer yetkililer tarafından karşılandı..

..Ayni zamanda Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Ziya Öztürkler’in heyetinde; Resmiye Eroğlu Canaltay ile Dostluk Grubu Üyesi Fırtına Karanfil de bulunuyor..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Öztürkler, Bakü’de ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bire bir görüştü..

..Azerbaycan Milli Meclisi İstiklal Salonu’nda yer alan görüşmede değerlendirmede bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının somut bir tezahürü olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden heyetleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gafarova, yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik birçok konunun müzakere edileceğini, meselelerin esas noktalarının ele alınacağını vurguladı..

..Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetlerinin Bakü’de bir araya gelmesinin, Türk Dünyasının birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren anlamlı bir adım olduğunu ifade eden Gafarova, bu buluşmanın, ortak tarih ve kültür temelinde şekillenen Türk kardeşliğinin siyasi, ekonomik ve insani alanlarda daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını kaydetti..

..Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Öztürkler, Azerbaycan halkının Kurucu Lideri Haydar Aliyev’in temellerini attığı güçlü devlet yapısının, bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde daha da önemli bir noktaya ulaştığını belirtti..

..Bakü’de kendilerine gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür eden Öztürkler “Bizler Ayni Milletin Evlatlarıyız” diyerek ‘Türk Dünyasının Ortak Tarih, Kültür ve Köklü Bağlarla Birbirine Bağlı olduğunun’ altını çizdi..

..Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC’nin haklı davasına verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı için son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, “Gücümüz , ortak irade, kararlı duruş ve sarsılmaz dayanışmadan gelmektedir” diyerek, Türk kardeşliğinin ilerleyen dönemde daha da pekişeceğine yönelik inancını dile getirdi..

..Bu bağların parlamentolar aracılığıyla kurumsal ve etkin iş birliğine dönüşmesinin, yalnızca ikili ilişkileri değil, Türk Dünyasındaki dayanışmayı da güçlendirdiğini kaydeden Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Türk Dünyasına açılan stratejik bir kapı olduğunu belirtti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Öztürkler, Azerbaycan’ın Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA bünyesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tam üyeliğine verdiği desteğin büyük önem taşıdığını söyledi. Öztürkler ayrıca, PAECO gözlemci üyelik sürecine yönelik Azerbaycan’ın katkılarından dolayı teşekkür etti..

..Kıbrıs meselesine de değinen Öztürkler, adada tek gerçekçi çözümün İki Devletin Egemen Eşitliği ve Eşit Uluslararası Statüsünün Tanınmasından geçtiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Varlığı Kıbrıs Adası’nın En Somut Gerçeğidir” sözlerini hatırlatan Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Halkının iradesini yok sayan hiçbir çözümün kabul edilemeyeceğini belirtti..

..Cumhuriyet Meclisi KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki serhat bekçileri olarak kardeş Azerbaycan’ın uzattığı eli minnetle karşıladıklarını belirtti..

..Azerbaycan ve TBMM parlamentolarının gösterdiği misafirperverliğin kendilerini evlerinde hissettirdiğini ifade eden Canatalay, “Bugün Burada Bulunmak, Kıbrıs Türk Halkının Uzun Zamandır Beklediği Bir Adımdır” dedi..

..Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin ekonomik, kültürel ve özellikle gençler arasındaki diyalog açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Canaltay, verilen destek için teşekkür etti..

Sonuç olarak Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, temellerinde Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..