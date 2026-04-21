14 Nisan 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Güney Kıbrıs’ta yer alan Paskalya kutlamalarında Türk düşmanlığı bir kez daha öne çıkarıldı !..

Bir grup ELAM yanlısı Rum, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakarken, bir grup Rum da gelecek yıl Paskalya kutlamasını Girne’de yapacaklarını söyledi. Rumların bu söylemine tepki gösteren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu söylemi yapanların ‘Örümcek Beyinli Faşistler Olduğunu” dile getirdi.

Yine 14 Nisan 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Girne’de hatırı sayılır miktarda Ortodoks Hristiyan olduğuna dikkat çeken Murat Şenkul, herkesin Paskalya’yı özgürce kutladığını söyledi. Şenkul “Hukukunu ve haddini bildikten sonra herkes Girne’de özgürce inancını yaşayabilir” dedi. Murat Şenkul’un sosyal medyadaki paylaşımı 1200’ün üzerinde beğeni ve 130’dan fazla destek mesajı aldı.

..Rumların bu söylemine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul anlamlı sözlerle tepki gösterdi. Şenkul, bu söylemi yapanların "Örümcek Beyinli Faşistler Olduğunu" belirtti. Girne'de hatırı sayılır miktarda Ortodoks Hristiyan olduğuna dikkat çeken Şenkul, herkesin Paskalya'yı özgürce kutladığını söyledi. Şenkul "Hukukunu ve haddini bildikten sonra herkes Girne'de özgürce inancını yaşayabilir" dedi.

.. Açıklamasında Girne Belediye Başkanı Şenkul şunları kaydetti: “Kentimiz birçok ülkeden, farklı dinlere mensup kişilere ev sahipliği yapıyor. Girne’de hatırı sayılır Ortodoks var ve onlar da Paskalyalarını yasa ve kurallarımız çerçevesinde dün kutladı. Demem o ki, hukukunu ve haddini bildikten sonra Girne’de herkes özgürce inancını yaşayabilir. Yok, biz zorbalık peşindeyiz, asacağız, keseceğiz kafasında olanların da geçmişten gerekli dersleri çıkarmadığını üzülerek görüyoruz” dedi..

..Yine, 14 Nisan 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamalarında ekonomik örgütler, Kıbrıslı Rumların bayrak yakma eylemlerini kınadı: Güney Kıbrıs’ta Paskalya etkinlikleri sırasında KKTC ve Türkiye bayraklarının yakılması her kesimin tepkisine neden olurken, ekonomik örgütler olayı kınadı. Olayın ardından yapılan açıklamalarda bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı..

..Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşu sonrası hükümet konağına girerken yere serilen Yunan Bayrağını yerden kaldırılmasını hatırlatarak, “Aramızdaki Hoşgörü ve Kültür Farkı İşte Budur” dedi..

..Turgay Deniz, “Bayrak yakma gibi davranışlar, toplumlar arasında güveni zedeleyen ve gerilimi artıran tutumlardır. Kalıcı çözümler bu tür tavırlarla değil; karşılıklı saygı, anlayış ve yapıcı iş birliği ile mümkündür. Bizler her zaman gerilimi artıran değil, çözüm üreten bir yaklaşımın tarafı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı..

..Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, bayrağın ülkenin namusu anlamını taşıdığını söyleyerek, Kıbrıslı Rumların yapmış olduğu eylemin şımarıklık ve pervasızlık olduğu değerlenmesinde bulundu. Rumların barış yanlısı olmayan tutumlarının aksine savaşı teşvik ettiğini kaydeden Mamülcü, bu tutumun genç nesillere de aktarılmaya çalışıldığından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özellikle 1974’ten sonra doğan nesle Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘işgalci’ sıfatıyla göstermeye çalışarak tarihi gerçekleri çarpıttıklarına dikkat çeken İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, bu şartlar altında siyasi çözüm olmayacağını ve uzlaşı sağlanamayacağının anlaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu tür tutumları saygısızlıkla niteleyen Mamülcü, kalıcı çözümün Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tutumları nedeniyle sağlanamayacağının da altını çizdi..

..Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, bu eylemlerin doğru olmadığının aşikar olduğunu söyleyerek kınadığını belirtti. Yapılanların her ne kadar yanlış da olsa toplumun tamamına mal etmemek gerektiğinin altını çizen Tulga, bir ulusun, toplumun simgesi olan bayrağa karşı yapılan yakma veya saldırma gibi eylemlerin gerginliğe ve çatışmalara yol açacağını kaydetti. Bu tür tavırların daha kötü davranışları da beraberinde getirebileceği endişesini dile getiren Tulga, bu oyunlara gelinmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu..

Konu ile ilgili açıklamasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ta bir grubun dini bayram kutlamaları sırasında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakmasını kınadı. Yazılı açıklamasında Erhürman, bayrakların yakılmasının bayraklara ya da onların sahiplerine bir şey kaybettirmeyeceğini kaydetti; ancak, bu olayın bu eylemi gerçekleştirenler açısından bir medeniyet kaybı olduğuna vurgu yaptı..

..Erhürman’ın açıklaması şu şekilde: “Güneyde bir grup kendini bilmez insan, hem de dini bayram kutlamaları esnasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakmışlar. Bayrakların yakılması, bayraklara ya da onların sahiplerine bir şey kaybettirmez. Ama saçma sapan ‘Eylem’, yapanlar açısından açık bir medeniyet kaybıdır..

..Sıklıkla ortaya konulan bu medeniyetsizlik örneği, zihniyet ve provokasyonlar bizden ziyade Kıbrıs Rum liderliğinin sorunu ve kınama vesilesi olmalıdır. Bu provokasyonu ve onu gerçekleştirenlerin zihniyet dünyasını şiddetle kınıyorum” dedi.

Sonuç olarak; şu bir gerçek ki, dün olduğu gibi bugün de Rum-Yunan ikilisinin hedefi Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözümle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ortadan kalkmasını sağlamak ve de Enosis’e giden yolu açmaktır.

Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, temellerinde Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

