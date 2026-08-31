Dünyanın yaş almaya başladığı tarihten itibaren savaşlara çatışmalara sahne olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeğin değişik nedenlerle aylar hatta yıllarca gündemde yer buluyor olmasını talihsizlik olarak tanımlamak gerekiyor. Kendilerine göre güçsüz ve zayıf olan ülkelere ve hatta komşu olarak sayılması gerekenlere karşı acımasız saldırıların yapılıyor olmasını bile doğal karşılayanların bulunması tehlikenin büyüğü oluyor. Fazla uzaklara gitmeden bölgemizde yaşananların temelini ideoloji olarak tanımlamanın insanlık dışı olduğunu kaydetmek olasıdır.

Çağın dışında kalması gereken bu tür söylemlere itibar edenlerin yaptıklarını övünç olarak kabul edenlerin belirli süreden sonra yalnızlaştıklarına karşın ortalıklara attıkları savlarını savunmaya devam ettikleri talihsizliğin en büyüğü olsa gerek. Kıbrıs adasının kendilerine atalarından adeta miras kaldığını savunmanın anlaşılır yanının olmadığı da biliniyor. Adamızda kendilerine Büyük İdeal diye yola çıkanların Kıbrıs Türklerine yaşattıkları zalimliğe varan saldırıları tarihteki yerini almıştır. Yaşananları bir yana bırakmadan marifetmiş gibi okullarda ders olarak öğrenim sisteminin içine sokuyor olmaları adada barıştan yana olmadıklarının göstergesi oluyor. Benzer olayların yaşandığı ve VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR DİYEREK ortalıklara çıkanların da bölgede estirdikleri terör olaylarının da yaşanıyor olması talihsizliğin en büyüğü olsa gerek.

Terörle ortak oldukları anlaşılan bu ülkelerin şimdilerde bir araya gelerek saldırı hazırlığı yapmaya başladıkları yapılan açıklamalarla duyurulmaya çalışılıyor. 2023 yılının Ekim ayından bu yana yapılan açıklamalara göre 100 bin civarında kadın çocuk suçsuz Filistinliyi katlettikleri sorumlular tarafından açıklanmış bulunuyor. Burada bir gerçeğe değinmek gerekiyor. Bütün ulusların eşit oldukları söylemi boşlukta kalıyor. Her ülkenin eşit olmasına karşın bazılarının daha eşit oldukları yaş almış Amerikalının çıkışları ile boşluğa düştükleri gerçeği yaşanıyor.

Önümüzdeki aylarda gerek Amerika gerekse İsrail’de yapılacak parlamento seçimleri bölgenin yeniden düzlüğe çıkacağı konusunda tartışmaların yapılıyor olmasının bölge için umut ışığı olması bekleniyor. Buna koşut Yaş almış Amerikalının da ülkesinde yapılacak seçimlerden kayıpla çıkması umut ışığı olarak görülüyor. Ayrıca nerede ise 100 yıla yaklaşacak Kıbrıs konusunun da yeniden çözüm ışığına dönüşmesi en içten dilek olarak karşımızda duruyor.

Bölgedeki barışın ve çözümün sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması için daha içten çabaların harcanması gerekiyor mu ne…

Sevgi ile güzel kalınız…