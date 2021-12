Sizin Dünyanız: Tijen Zeybek

Bugünkü konuğum sermayesi insan olan, öz güveniyle ve ne istediğini bilen karakteriyle bir Akademisyen Tijen Zeybek

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Yapamam. Hiçbir insanın tek kelimeye sığmayacağını, sığdırılamayacağını biliyorum.Şu an yaptığımı yapmam kaçınılmazdı. Biliyorum çünkü bunu ben sağladım.İnsan. Olmayanı hayal eden ve var eden insanı anlamaya kafa yoruyorum. Sevginin, vicdanın, adaletin, özgürlüğün insanda nasıl çoğaltılabileceğini sorguluyorum. Bunları yoktan var eden insanın hikayesinin peşindeyim.Zulüm. Özellikle çocuklara, yaşlılara, hastalara ve hayvanlara karşı. Onlar en saf ve çaresiz olanlardır çünkü. Onlara zulmedebilen insanlıktan düşmüştür benim gözümde. İnsan olarak doğmuyoruz. İnsan olmak potansiyeliyle doğuyoruz. İnsanın kendini oldurması diyorum ben buna ve bu yol çok çetin bir yoldur. Acısı, isyanı, kederi, kahırı boldur. Ama işte bundan dolayıdır ki neşe, huzur, sevinç, vefa ve minnettarlık duyguları ilaçtır. Bu yolda yürüyenlerin o şifadan mahrum bırakılmazlar.Büyüğüyle küçüğüyle 57 yılda pişmanlıklar da diğer başka her şey gibi kendi yerlerini almışlardır hayatımda. Pişmanlık duymama sebep olan davranışlarım için üzgünüm. Ama pişmanlıklarım için değil. Onlar beni yolda, insanlık yolumda tuttular, tutuyorlar.Dünyaya gelmeye niyetlenen bir cancığın, içimde bir yerlere yerleştiğini öğrendiğim an. Ve sonrasında karnımdaki her hareketi beni sevince boğmuştur.Özel, travmatik bir dönüm noktası yok. Ama her gün başka bir ben oldum hayatım boyunca. Sürüyor.İyi edebi eserler. Ne iyi ki çokturlarDinlediğim belirli sanatçılar var. İyi müziği severim. Ama türküler ve Anadolu ezgileri beni benden alır.Beğendiğim çok az film çıkıyor. O yüzden çok sevdiğim bazılarını tekrar izlerim çoğunca. Frida, Bulut Atlası, Sadakatsiz yabancı olanlardan ilk aklıma gelenler. Her birini birden fazla izlemişimdir ve tekrar izleyebilirim.Sürekli çiçek alıyorum. Evimin içi botanik bahçesi gibi. Onlarla ilgilenmeye bayılıyorum. Bir de kedilerle. Kediler ve çiçekler sürekli çoğalıyorlar.Bilemiyorum ki. Epeyce gereksiz diye nitelendirilebilecek ıvır zıvır vardır. Hiçbir şeyi kolayca atamamak gibi bir huyum var çünkü.Kocaman, yeşil salon bitkisi. Ya da bulut gibi yumoş bir sabahlık. Veya eski, gıcırdayan bir sallanan sandalye…Daha az konuşmak isterdim. Daha çok sessiz olmak.Kolayca sevinirim. Yol kenarında ilk açan papatya beni uçurur.Yaz.Kış.Yalancı dolma ve dahaları. İyiyim bu konuda. İçimde bir domestik var.Küçük kasabalar, köyler, taş yollar, saatte 50 km den fazla gitmeyen ve güneş enerjisiyle çalışan araçlar. Hayatın usul usul aktığı bir dünya.İnsana yakışan, onu olgunlaştıran bir duygu. Herkese kısmet değil. Oldum zannedenler olmuyor.Pir Sultan Abdal, Şeyh Bedrettin, Mustafa Kemal Atatürk.Amazonlar.Yapmak istediğimi yapıyorum.Galiba yukarda her şeyi söyledim.