Sizin Dünyanız: Tijen Zeybek

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Yapamam. Hiçbir insanın tek kelimeye sığmayacağını, sığdırılamayacağını biliyorum.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an yaptığımı yapmam kaçınılmazdı. Biliyorum çünkü bunu ben sağladım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İnsan. Olmayanı hayal eden ve var eden insanı anlamaya kafa yoruyorum. Sevginin, vicdanın, adaletin, özgürlüğün insanda nasıl çoğaltılabileceğini sorguluyorum. Bunları yoktan var eden insanın hikayesinin peşindeyim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Zulüm. Özellikle çocuklara, yaşlılara, hastalara ve hayvanlara karşı. Onlar en saf ve çaresiz olanlardır çünkü. Onlara zulmedebilen insanlıktan düşmüştür benim gözümde. İnsan olarak doğmuyoruz. İnsan olmak potansiyeliyle doğuyoruz. İnsanın kendini oldurması diyorum ben buna ve bu yol çok çetin bir yoldur. Acısı, isyanı, kederi, kahırı boldur. Ama işte bundan dolayıdır ki neşe, huzur, sevinç, vefa ve minnettarlık duyguları ilaçtır. Bu yolda yürüyenlerin o şifadan mahrum bırakılmazlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Büyüğüyle küçüğüyle 57 yılda pişmanlıklar da diğer başka her şey gibi kendi yerlerini almışlardır hayatımda. Pişmanlık duymama sebep olan davranışlarım için üzgünüm. Ama pişmanlıklarım için değil. Onlar beni yolda, insanlık yolumda tuttular, tutuyorlar.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Dünyaya gelmeye niyetlenen bir cancığın, içimde bir yerlere yerleştiğini öğrendiğim an. Ve sonrasında karnımdaki her hareketi beni sevince boğmuştur.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Özel, travmatik bir dönüm noktası yok. Ama her gün başka bir ben oldum hayatım boyunca. Sürüyor.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
İyi edebi eserler. Ne iyi ki çokturlar
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Dinlediğim belirli sanatçılar var. İyi müziği severim. Ama türküler ve Anadolu ezgileri beni benden alır.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Beğendiğim çok az film çıkıyor. O yüzden çok sevdiğim bazılarını tekrar izlerim çoğunca. Frida, Bulut Atlası, Sadakatsiz yabancı olanlardan ilk aklıma gelenler. Her birini birden fazla izlemişimdir ve tekrar izleyebilirim.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Sürekli çiçek alıyorum. Evimin içi botanik bahçesi gibi. Onlarla ilgilenmeye bayılıyorum. Bir de kedilerle. Kediler ve çiçekler sürekli çoğalıyorlar.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bilemiyorum ki. Epeyce gereksiz diye nitelendirilebilecek ıvır zıvır vardır. Hiçbir şeyi kolayca atamamak gibi bir huyum var çünkü.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kocaman, yeşil salon bitkisi. Ya da bulut gibi yumoş bir sabahlık. Veya eski, gıcırdayan bir sallanan sandalye…
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Daha az konuşmak isterdim. Daha çok sessiz olmak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kolayca sevinirim. Yol kenarında ilk açan papatya beni uçurur.
OLMASA DA OLUR...
Yaz.
OLMAZSA OLMAZ...
Kış.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yalancı dolma ve dahaları. İyiyim bu konuda. İçimde bir domestik var.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Küçük kasabalar, köyler, taş yollar, saatte 50 km den fazla gitmeyen ve güneş enerjisiyle çalışan araçlar. Hayatın usul usul aktığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
İnsana yakışan, onu olgunlaştıran bir duygu. Herkese kısmet değil. Oldum zannedenler olmuyor.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Pir Sultan Abdal, Şeyh Bedrettin, Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amazonlar.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yapmak istediğimi yapıyorum.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Galiba yukarda her şeyi söyledim.