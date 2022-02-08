V. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisi

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2012 sezonunun 7. yarışı olan 5. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisini 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi.Her yıl geleneksel olarak yapılan ve beşincisi düzenlenen ralliye İngiltere ve Türkiye’den de oldukça yoğun bir ilgi vardı.5. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisi 13 Ekim 2012 Cumartesi günü ZET Karting Pisti’nde yapılan slalom ile başladı.Yaklaşık 2 saat süren klasik slalom rallisin’de klasikler ikişer tur attılar ve zamana karşı yarıştılar.Rallinin ikinci günü olan 14 Ekim Pazar günü saat 10:30’da Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nden start alındı ve toplam 3 özel etap geçildi.V. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil rallisinin ilk özel etabı start vaktinden 45 dakika, ikinci özel etabı start vaktinden 90 dakika sonra, üçüncü ve son etap ise start vaktinden120 dakika sonra geçildi.Startın ardından sırasıyla Çatalköy, Esentepe, Küçükerenköy, Tatlısu, Kaplıca geçen klasikler mola yeri olan Kantaraya gittiler.Orda verilen molanın ardından, Ardahan, İskele, Geçitkale, Tatlısu, Küçükerenköy, Esentepe ve Çatalköy’den geçildi ve yaklaşık saat 16:00 civarlarında yine Onar Village Tatil Köyün’de sona erdi.Rallinin sona ermesinin ardından yemekler yenildi ve sonuçlar beklenmeye başlandı.Sonuçların çıkmasının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.Haftaya 11 Kasım 2012 günü düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi.