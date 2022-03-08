IV. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi 28 Nisan 2013 Pazar günü yapıldı. 2013 yılının üçüncü etkinliği olan IV. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi öncesi sponsor olan Serhan Kombos Otomotiv ltd. bir de antrenman rallisi düzenlemişti.Saat 10:00’da verilecek start için Lefkoşa Serhan Kombos Otomotiv showroom önünde toplanmaya başlayan klasik severler startı beklemeye başladılar. Klasik severler yarış saatini beklerken güneşli bir günün tadını çıkarttılar ve bol bol sohbet ettiler.Klasik otomobiller saat 10:00’daki start ile birlikte sırasıyla Hamitköy, Haspolat, Çukurova, Serdarlı, Ergenekon ve Bahçeli’den geçip yaklaşık 12.30 sularında Korineum Golf Club’a vardılar.Klasikler Korineum Golf Club’a varmadan önce dört özel etap geçtiler.Birinci özel etap start saatinden 40 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 80 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 95 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 125 dakika sonra geçildi.Tüm klasiklerin finish yerine gelmesinin ardında açık büfe öğlen yemekleri yenildi ve sonuçlar beklenmeye başlandı. Sonuçların çıkmasının ardından da ödül törenine geçildi.Genel klasman birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü pilot-co-pilot ödülleri dışında, klasiklerin yıllarına göre ayrıldığı E kategorisi ödülleri, F kategorisi ödülleri, G kategorisi ödülleri, bunların yanında karma ekip ve bayanlar kupası olmak üzere ödüller verildi.IV. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi kendine özgü ödülleri ile de dikkat çeken bir klasik otomobil rallisi oldu.Haftaya 23 Haziran 2013 günü yapılan II. Lapta Klasik Otomobil Rallisi.