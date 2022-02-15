Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2012 sezonunun 8. yarışını 11 Kasım 2012 Pazar günü gerçekleştirdi.II. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 2012 yılının son yarışı ve son etkinliği oldu.15 Nisan 2012 Pazar günü gerçekleşen III. Kombos Mercedes-Benz klasik Otomobil Rallisi ile başlayan 2012 sezonu bu ralli ile sona ermiş oldu.Bir sezonda 8 ralli yapabilme, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün büyük bir başarısı da olmuştu aynı zamanda.II. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin start yeri Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi idi. Saat 9:00’dan itibaren meclis avlusunda toplanmaya başlayan klasikler ve klasik severler start saati olan 10:00 beklemeye başladılar.Saat 10:00 da ilk klasik otomobilin start alması ile birlikte II. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başladı ve ilk otomobilin ardından birer dakika ara ile onu diğer klasikler takip etti.Toplam 4 özel etap olan rallide, ilk özel etap start saatinden 35 dakika, ikinci özel etap start saatinden 65 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 115 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 160 dakika sonra geçildi.Klasikler sırasıyla Yeniceköy, Cihangir, Aslanköy, Paşaköy, Türkmenköy, Akdoğan, İnönü, Nergisli, Sütlüce, Gönendere, Tirmen, Esentepe ve Çatalköy’den geçtikten sonra, yaklaşık saat 13:30 civarlarında finish yeri olan Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’ne vardılar.Tüm klasiklerin finish yerine gelmesinin ardından yemekler yenildi ve sonuçların çıkmasıyla ödül törenine geçildi.Ödül töreninin ardından II. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi ve 2012 klasik sezonu sona ermiş oldu.Haftaya 24 Mart 2013 yılında düzenlenen Said Muhyi Rallisi.