Son heyecan Balıkesir’de

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonaları son yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Rallisinde ilk etaplar şampiyonluk çekişmesinin olacağı sprint formatında olacak. Ayer Argün Kupasında da mücadele şampiyonluk için olacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) düzenlediği ve Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonaları son yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Rallisi olarak 11 Aralık Cumartesi günü 12 ekibin start almasıyla gerçekleşecek.

Sabah 08.30’da Çağkan Yapı’dan start alacak rallide ilk 3 etap olacak olan Balıkesir etabı sprint formatında geçilecek. Hem sprint hem de ralli için geçerli olacak olan etaptaiki ayrı puanlama geçerli olacak. İki yarışta da çekişme üst düzeyde olacak.Balıkesir etabının ilk geçişi 09.20’de olacak.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında üçüncülük – dördüncülük ve beşincilik yarışının da yaşanacağı yarışta Balıkesir etabının ardından 12.20’de Meriç – Balıkesir arasındaki Balıkesir Ters etabı iki kez geçilecek. Rallinin son kısmında ise Meriç köyündeki Meriç etabı saat 14:30’da iki kez geçilecek.

2021 Basel Sprint Cup son yarışında Rauf Denktaş ile Enver Haskasap arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanacak.Sadece 3 puan farkla yarışta start alacak ekipler arasında yarışı 1. bitiren şampiyonluğa uzanacak.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ralli camiasının efsane ismi Ayer Argün adına düzenlenen kupada ise Oktay Çocuk,Çağkan Bozalanlar ve Buğur Kambillili sezonun son yarışına 4 puan içinde giriyorlar. Hem Sprint hemde Rallinin ayrı olarak puan vereceği şampiyonada 3 pilot da şampiyonluk istiyor.

