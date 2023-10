9. Oğuz Özyalçın Klasik Rallisi gerçekleştiriliyor

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) organizatörlüğünde ve Özyalçın Construction öncülüğündeki 9. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi pazar günü yapılacak

9. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) organizatörlüğünde ve Özyalçın Construction öncülüğünde 8 Ekim Pazar günü gerçekleştiriliyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün geleneksel yarışlarından olan Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen rallinin hazırlıkları heyecanla devam ederken; ralli için geri sayım başladı.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Akın Demirağ ve Genel Sekreter İlker Yatman 8 Ekim Pazar günü yapılacak 9. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi hazırlıkları için Özyalçın Construction Ltd. Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın ve Özyalçın Construction Ltd. yetkilileri ile Özyalçın Mekez Binasında bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiler.

Klasik Otomobil tutkunlarını bir araya getiren 9. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’ne kayıt olmak için Özyalçın Construction web sitesinde yer alan kayıt formunu online olarak doldurup katılımcılar kayıtlarını kolayca oluşturabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü üyelerinden, rahmetli Oğuz Özyalçın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Klasik Otomobil Rallisi’nin dokuzuncusu, 08 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.

Ralli, Pazar sabahı saat 10:00’da, Girne’de, Özyalçın Group of Companies Merkez binası önünde başlayacak. Ekipler Tatlısu bölgelerindeki defineleri bulduktan sonra saat 13.00 sularında finiş yerine varacaklar ve finiş noktasında yenilecek olan yemeğin ardından etkinlik sona erecektir

KATILIMIN HER YIL OLDUĞU GİBİ YOĞUN OLMASI BEKLENİYOR

Birbirinden özel klasik otomobillerin katılacağı ve Girne’nin eşsiz güzelliğine çizilen rotada nostalji rüzgarlarının eseceği ralli yine bir birinden renkli ve unutulmaz görüntülere eşlik edecektir.

Kayıt Ücretleri:

“Define Avcılığı” teması ile dikkat çeken ralliye, katılım ücreti üyeler için ekip başı (sürücü + yardımcı sürücü) 500 TL’dir. Araç içindeki ilave her yolcu için ise 250 TL’dir. 12 Yaş altı çocuklar için ücret alınmayacaktır.