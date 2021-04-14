Okan, Dersimspor’da

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi nedeniyle Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) transfer olan futbolcularımız arasında yer alan Okan Gün, takımını değiştirdi.

Artvin Çoruhspor takımı ile anlaşan ve bu takım ile antrenmanlara çıkan Okan Gün, kulüple yaşadığı anlaşmazlık sonrasında takım değiştirdi. BalusMenejerlik aracılığı ile iddialı bir takım kuran Dersimspor ile anlaşan Okan Gün, yeni takımına katıldı. Okan, şampiyonluk hedefindeki Dersimspor’a golleriyle katkı koyacak.



