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En fazla yağış 5 kg ile Ercan'da

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En fazla yağış 5 kg ile Ercan'da
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Meteoroloji Dairesi son 24 saatte kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.


Daire açıklamasına göre dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Ercan’da 5, Devlet Üretme Çiftlikleri bölgesinde 3, Balıkesir ve Kırıkkale’de 2 kilogram yağış düştü.
 
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