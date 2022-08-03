banner762
banner815
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
9 0
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
12 0
 
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
26 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
22 0
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
31 0
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
25 0
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
44 0
banner797

Buran: “Olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…”

banner476

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmediğini ancak nemin hissedilen sıcaklığı 43-46 derece dolaylarına çıkardığını söyledi.

banner825
Buran: “Olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…”

Meteoroloji Dairesi Müdürü

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmediğini ancak nemin hissedilen sıcaklığı 43-46 derece dolaylarına çıkardığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Lefkoşa’da sıcaklığın 46,6 derece ölçüldüğünü, bugünse Lefkoşa’da ölçülen sıcaklığın 37,3 derece olduğunu kaydeden Buran, “Olağanüstü bir sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…” dedi.  Buran, yüksek nem nedeniyle sıcakların bunaltmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nin 4- 10 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu, yarın, Cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.