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“Pygmalion” yarın akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden izleyiciyle buluşacak

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“Pygmalion” yarın akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden izleyiciyle buluşacak
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Girne Tiyatro Su’nun “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı iki perdelik oyunu yarın akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden izleyiciyle buluşacak.
Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sahnelendiği günden beri kapalı gişe oynanan oyun yoğun talep üzerine yarın ve 16 Ocak Salı günü Girne’de son kez sahne alacak.
Burçhan Göze’nin yazdığı, Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönetmenliğini yaptığı oyun izleyicinin büyük beğenisini aldı.
-Güzelyurt Turnesi iptal edildi
Girne Tiyatro Su basın bürosundan yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Cumartesi günü Güzelyurt’ta sahnelenmesi planlanan oyunun organizasyon hatası nedeniyle iptal edildiği kaydedilirken, Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’nin yurt içi turne programının duyurulacağı belirtildi.
Oyunun Girne gösterileri için biletlerin www.kibrisbiletcim.com dan ve oyun günleri 18.30’dan itibaren girişte alınabileceği belirtildi.
 
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