“Girne” belgeseli çekilecek

Girne Belediyesi, “Girne” belgeseli çekilmesi için hazırlıklara başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne’de doğan, Girne’ye göç eden ve Girne’de yaşamayı tercih eden Girnelilerin gözünden kentin hikayesinin anlatılacağı belgeselin yönetmen koltuğunda Derya ve Ali Atamer oturacak.

Şubat 2024’te çekimlerine başlanacak ve yaklaşık 90 dakika olacak belgeselin 2024 Girne Festivalinde yayınlanması hedefleniyor.

Girne’nin esnafından tarihi değerlerine, Girne ile bütünleşmiş isimlerden festivallerine kadar pek çok unsurun işleneceği belgeselde; Girne’nin köyleri, Türk Mahallesi kapsamlı bir şekilde ele alacak ve kente yön veren, kentin hafızasına kazılmış isimlere yer verilecek.