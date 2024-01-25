banner913
banner932
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
9 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
19 0
 
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
14 0
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
51 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
35 0
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
19 0
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
55 0
banner1012
banner985

“Girne” belgeseli çekilecek

banner974
“Girne” belgeseli çekilecek
banner971

Girne Belediyesi, “Girne” belgeseli çekilmesi için hazırlıklara başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne’de doğan, Girne’ye göç eden ve Girne’de yaşamayı tercih eden Girnelilerin gözünden kentin hikayesinin anlatılacağı belgeselin yönetmen koltuğunda Derya ve Ali Atamer oturacak. 

Şubat 2024’te çekimlerine başlanacak ve yaklaşık 90 dakika olacak belgeselin 2024 Girne Festivalinde yayınlanması hedefleniyor.

Girne’nin esnafından tarihi değerlerine, Girne ile bütünleşmiş isimlerden festivallerine kadar pek çok unsurun işleneceği belgeselde; Girne’nin köyleri, Türk Mahallesi kapsamlı bir şekilde ele alacak ve kente yön veren, kentin hafızasına kazılmış isimlere yer verilecek. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.