Dünyamızın her geçen gün savaşlara yaklaştığı kabul ediliyor. Dünyayı babasından miras kaldığını düşünen yaş almış Amerikalı silah satışına katkıda bulunuyor. Gözüne kestirdiği ülkelerin liderlerini bir anlamda kışkırtarak savaşa adeta zorluyor. Özellikle de Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerin liderlerinin bu konuda başı çekiyor olmaları savaşın sonlanmasının önündeki engeller olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Türkiye’nin adeta ateş çemberinin ortasında kalıyor. Buna karşın yaş almış olan Amerikalı’nın bölgemizdeki ülkelerin liderlerini konuşmaları ve söylemleri ile kışkırtmaya ediyor olmasını talihsizlik olarak okumak gerekiyor.

O7 Ekim 2023 tarihinde İsrailli yöneticilerinin kışkırtması ile İsrail’i korumak için katıldığı savaştan yenilgi ile karşılaşması savaşa son verileceğini akıllara getiriyorken hemen İran’a saldırmasının mantığının olmadığı kabul ediliyor. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Harartez gazetesi konuya ilişkin olarak bölgeyi Amerika’nın desteğini arkasına alarak yaptığı saldırıların istenen veya amaçlanan hedefleri yakalayamadığını yazıyor. İran’daki yönetimin kısa sürede teslim alınacağını öne çıkarmalarına karşın aradan geçen sürede teslim alamadıkları biliniyor. Emperyal amaçla saldıranların dikkate almadıkları husus İran’daki yönetimin 3 bin yıla yaklaşan devlet deneyimlerinin olduğu gerçeğidir. Amerika’nın 250 İsrail’in ise 100 yıla bile yaklaşmayan devlet deneyimlerinin olmasıdır. Başarısızlıklarının temelindeki bu olgunun ayırdına varamamış olmalarıdır.

BM Genel Sekreterinin giderayak Kıbrıs konusunu çözebilmek için atağa geçmiş olması nafile bir çaba olarak kayıtlara geçirilmiştir. 100 yıla yaklaşan bir dönemdir benzer çabalardan da sonuç alınamadığının da unutulmaması gerekiyor. Matematik problemi çözer gibi formüller üreterek konunun çözüme kavuşmasının olası olamayacağının bilinmesi gerekiyor. Nedeninin hemen herkes tarafından da kabul edilen karşımızdaki unsurun uzlaşmaz tutumu olduğunun da biliniyor olmasıdır. Bizlere düşen en önemli konu ise nerede ise sıklıkla tekrarladığımız gibi karşımızdaki unsurun oyununun inatçı tutumunun bozulmasından geçtiğinin unutulmamasıdır. Tek yürek olmamız halinde üstesinden gelemeyeceğimiz konunun olmadığının bilinmesi gerekiyor mu ne… “””

Sevgi ile güzel kalınız…