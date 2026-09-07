Her yıl Eylül ayının ilk günü savaşlarla boğuşulmasına karşın DÜNYA BARIŞ GÜNÜ olarak kabul ediliyor. Bu genel kabule karşın savaş tamtamlarının sessizliğinin dikkate alınmadan çalınmaya devam ediyor olmasına karşın Barış çabalarının da arkasını kesmek olanaklı olmuyor. Yıllar öncesinde duyurulduğu bilinen Barış günü kutlamaları son dönemde tavsamış gibi görünüyor. Nedenini sorgulamadan da geçmemek gerekiyor.

Öyle bir noktaya gelinmesinin başat nedeninin eperyal amaçlarına gem vuramayan ülkelerin olduğu biliniyor. İyi niyetle atılan adımların bile bu söylemin adım atanlar tarafından sabote edildiği yadsınamaz gerçek olarak karşımızda duruyor. Bütün olumsuzluklarına karşın savaşın veya savaşların önlenmesini istiyor olmamız gerekiyor. Dünyanın en büyük emperyal güçleri arasında olanların durdurulması için çabalarımıza süreklilik kazandırmamız kaçınılmaz olarak karşımızda duruyor.

Eylül ayının diğer başat konusunun Kıbrıs olduğu yadsınamaz gerçektir. Nerede ise konunun bir asırlık geçmişi olduğunu anımsayanların sayısı da her geçen gün azalmaktadır. Dördüncü kuşağın konuyu ne şekilde çözebileceğine ilişkin çok farklı çözüm önerilerinin bile sürekli olarak değişmesi nedeniyle konu hızla boşluğa itiliyor olmaktadır.

Karşımızdakiler sürekli olarak ayaktopu oyununda oyuncu değiştirir gibi yeni önerilerle sadece Kıbrıs Türklerini değil dünyayı da aldatmayı devam ettiriyorlar. Onların ortalıklara attıkları önerilerini bozabilmek ve dünyayı kandırmalarını önlemek için uğraş vermemiz gerekiyor mu ne…

Yaşamakta olduğumuz bütün olumsuzluklara karşı yine de savaşsız bir dünyada sevgi ile güzel kalınız…