11 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye İçişleri Bakanı Çiftçi; KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Öztürkler, İçişleri Bakanı Oğuz ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki kabulde Çiftçi ve beraberindeki heyete Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti. Çiftçiye ziyaretinde Ali Murat Başçeri ile Dursun Oğuz eşlik etti. Öztürkler ile Çiftçi, meclis ziyareti anısına fotoğraf çektirdi..

..Ziyarette Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile milletvekilleri de hazır bulundu. Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyarette Öztürkler, Çiftçi’ye, meclis tarafından hazırlanan bir hediye sundu. Öztürkler, flüt şeklinde hazırlanan hediyenin ilk kez verildiğini ifade ederek, flütün, ayni anda karşılıklı üflenerek ses çıkardığını, ‘İki Nefes Tek Ses’ ve birlik beraberlik için dizayn edildiğini söyledi..

..Çiftçi, kabulde yaptığı konuşmada göreve yeni geldiğini ifade ederek Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretlerine verdiği öneme işaret etti. KKTC’deki ziyaretinin hayırlara vesile olması ve karşılıklı kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında derin, kardeşlik bağları bulunduğunu ifade eden Çiftçi, bu çerçevede iki bakanlık arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla çalışmalar yapacaklarını söyledi..

..Öztürkler de Çiftçi’ye yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileterek, ilk kez yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ile karşılıklı ziyaretlerin daha anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti. Meclis yerleşkesi ile bilgi veren Çiftçi’yi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağanı yerleşkede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Öztürkler, KKTC ile Türkiye arasında sarsılmaz ve kopmaz bağlar olduğunu, ziyaretlerin de bu çerçevede önemli ve hassas olduğunu söyledi..

..İçişleri Bakanlığının, kritik ve önemli bir görev olduğunu, kendisinin de bu görevi yaptığını ve zorluğunu bildiğini anlatan Öztürkler, düzensiz göç, kamu güvenliği, muhaceret, kriminal olaylar için ciddi çalışmalar yapılmasının önemine vurgu yaptı. Öztürkler, Çiftçi’nin yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti..

..Türkiye’den yapılan ziyaretlerin her zaman güç verdiğini belirten Öztürkler, Rum yönetiminin silahlanma üzerine anlaşmalar yaptığını, adayı askersizleştirmek için adımlar attığını ama Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde olduğunu vurguladı. Öztürkler, bu kapsamda Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün öneminin altını çizmeye devam edeceklerini belirtti..

..Başbakan Ünal Üstel, Mustafa Çiftçi’yi kabul etti. Çiftçi’ye ziyaretinde Ali Murat Başçeri, Dursun Oğuz ve bazı Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri eşlik etti. Başbakan Ünal Üstel, ülkede ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, iki halk arasında tarihten gelen güçlü bağların, kardeşlik bapları ile bağlı olduğunu söyledi..

..Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle 1974’te adaya barış geldiğini, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, ülke güvenliği için de Türkiye’nin verdiği destekle huzurlu, güvenli bir şekilde yaşadıklarını kaydetti. Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik ve güvenlik açısından riske atacak adımlar attığını, adadaki huzuru askeri anlaşmalarla bozduğunu, bunun da Kıbrıs Türk halkını rahatsız ettiğini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde yaşadığını vurguladı..

..Üstel, ekonomiyi ve halkın güvenliğini ileriye taşımak için de çalıştıklarını söyledi. Mustafa Çiftçi de göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC’ni ziyaret ettiğini belirterek, “Burası İkinci Vatanımızdır” ifadelerini kullandı. Geniş bir ekiple, “Tek Millet , İki Devlet” bilinciyle KKTC’ye geldiklerini ve KKTC ile ilişkileri geliştirmek, derinleştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlam için devlet , imkanlarını seferber edeceklerini kaydetti..

..Mustafa Çiftçi, ülkedeki temasları çerçevesinde Ali Murat Başçeri ile de görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarette Çiftçi’ye; Konya Milletvekili, KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı İletişim Müşaviri Hasan Öymez, Jandarma Genel Komutanlığı Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Mehmet Çatal eşlik etti..

..Dursun Oğuz da Mustafa Çiftçi ile görüştü. İçişleri bakanlığındaki görüşmede Çiftçi ve beraberindeki heyete Ali Murat Başçeri de eşlik etti. Karşılıklı hediye teatisi de yapılan görüşmede Oğuz, Çiftçi’ye , Conifa Euro 2026 Avrupa futbol Şampiyonası’nda birinci gelen KKTC Futbol Milli Takımı’nın formasını takdim etti..

..Oğuz, Çiftçi ile heyetini bakanlıkta misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile KKTC arasındaki tarihsel ve kardeşlik ilişkisine işaret eden Oğuz, Türkiye’nin KKTC’nin gelişmesi adına her zaman yanlarında olduğunu kaydetti. Türkiye İçişleri Bakanlığının kendilerine hep destek olduğunu, özellikle iç güvenlikle ilgili meselelerde temaslarda bulunduklarını belirten Oğuz, iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anavatanımız Türkiye’nin de desteğinde yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..