Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı siyasi bir çözüm istemektedir. Kıbrıs Türk halkı; temellerinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, Mücahit halkımızın canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yaşatmayı ve de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasını sağlamayı hedeflerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ise Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözümle birlikte Enosis’e giden yolu açmayı hedeflemektedir.

05 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman “Kıbrıs Türk halkının Dünyadan İzole Olmak değil, Dünyayla Buluşmak istediğini” söyledi keza “Bu halk Çözüm İstiyor” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyadan izole olmak değil, dünyayla buluşmak istediğini belirterek, “Bu Halk Eşitlik İstiyor. Bu Halk Sorun Değil, Siyasi Çözüm İstiyor” dedi..

Yapmış olduğu açıklamada KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, çocuklarının gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla ayni haklara eşit biçimde sahip olmasını istediğini kaydetti. Türk halkının, bu ülkenin önünü açacak liyakatli kadrolara sahip olduğunu bildiğini kaydeden sayın Erhürman, “Bu saydıklarım ve çok daha fazlası, farklı siyasi partilere mensup ya da oy veren, çok ama çok geniş kesimlerin ortaklaştığı temel bir vizyonu oluşturuyor” ifadelerine yer verdi..

..Vizyonun açık ve yolun belli olduğunu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolun neresindeyiz? Ne sonunda, ne de başında.. Önemli olan , günlük yaşamın ‘Hayhuyuna’ , kısır çekişme arzularına , kişisel ihtiraslara, ‘Bu Memleketten , Bu Halktan Bir Şey Olmaz’ anlayışının konformizmine, ‘sakil’ popülizmine kapılmadan, bu halkın ve çocukların gailesini çekmeyenlere ve bu halkın ortaklaştığı vizyonu önemsemeyip kendini halkın üzerinde bir yerlerde konumlamaya uğraşanlara kulak asmadan, gece gündüz çalışarak doğru yolda hep birlikte yürümek..”

..Erhürman, halkın belirlediği ve ortaklaştığı hedeften en ufak bir sapma göstermeden, sağdan soldan gelen “Olgunlaşmamış, tahrikkar barış çağrılarına” öfkelenip konsantrasyonun bozulmasına izin vermeden , gerçekleri görerek ve bilerek, ciddiyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla hep birlikte yürümeye devam edeceklerini belirtti..

05 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu “Bu Halkın Ne İstediğini En İyi Bu Halkın Tarihi Söyler” dedi.

Yapmış olduğu yazılı açıklamasında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kendisine cevap vermeyeceğini söylemiş olmasına rağmen dolaylı bir yöntemle cevap verdiğini belirtti. Erhürman’ın “Bu halk ne istiyor?” sorusuna kendi siyasi perspektifinden yanıt vermeye çalıştığını ifade eden Ertuğruloğlu “Unutulmamalıdır ki; bu halkın ortak iradesini ve hassasiyetlerini tek taraflı biçimde tanımlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi..

..Evet bu halk dünyayla temas kurmak, ekonomik olarak güçlenmek, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak istemektedir. Buna kimsenin itirazı yoktur. Ancak bu halkın öncelikleri bunlarla sınırlı değildir” diyen KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , halkın her şeyden önce egemenliğini korumak istediğini vurguladı..

..Ertuğruloğlu, şu ifadelere yer verdi: “Bu halk, özgürlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atacak maceralara sürüklenmek istememektedir. Bu halk, Türk kimliğinden milli aidiyetinden ve manevi değerlerinden vazgeçmek istememektedir. Bu halk, anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün sona ermesini istememektedir. Bu halk, anavatan Türkiye ile güçlü ve sarsılmaz ilişkilerini korumak istemektedir. Bu halk, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün sona ermesini istememektedir..

..Bu halk, hak sahibi olduğu evini, toprağını, mülkünü ve devletini kaybetmek istememektedir. Bu halk Federasyon adı altında Rum yönetimine eklenmeyi , Rum çoğunluğunun gölgesinde ikinci sınıf bir konuma düşmeyi kabul etmemektedir. Bu halk, 1963-1974 döneminde maruz kaldığı saldırıları, kuşatılmış yaşamı, göçe zorlanmayı, korkuyu ve güvensizliği yeniden yaşamak istememektedir..

..Sayın Erhürman’ın kendi siyasi hedeflerini “Halkın Ortak Vizyonu” gibi sunması doğru değildir. Halk adına konuşurken, halkın tarihsel hafızasını, güvenlik kaygılarını ve milli hassasiyetlerini yok saymak da doğru değildir. Halkın geleceği konusunda yapılacak değerlendirmelerin “Romantik Beklentilerle” değil, adadaki siyasi gerçekler ve yaşanmış tecrübeler ışığında yapılması gerektiğini belirten KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum tarafının onlarca yıldır ortaya koyduğu tutum ortadayken, halkı yeni hayallere yönlendirmek yerine gerçekleri açıkça konuşmak gerekir” dedi..

..Açıklamasında KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı elbette dünyayla buluşmak istemektedir. Ancak bunu egemenliğinden vazgeçerek değil, egemenliğini güçlendirerek yapmak istemektedir. Kıbrıs Türk halkı elbette refah istemektedir. Ancak bunu güvenliğini riske atarak değil, güvenliğini koruyarak sağlamak istemektedir. Kıbrıs Türk halkı elbette uluslararası alanda hak ettiği yeri almak istemektedir. Ancak, bunu devletinden, kimliğinden ve Türkiye ile olan kader birliğinden vazgeçerek değil, bunlara sahip çıkarak gerçekleştirmek istemektedir..

..Kimsenin kendi siyasi tercihlerini bütün halkın ortak iradesi göstermeye hakkı yoktur. Bu halkın ne istediğini anlamak isteyenler, önce bu halkın tarihine mücadelesine, fedakarlıklarına ve varoluş nedenlerine bakmalıdır. Kıbrıs Türk halkı bir sabah GKRY’de kurulmaya başlayan Haçlı Ordusuyla süpürülmek istemiyor. Bu halk bir kez daha kandırılmak istemiyor.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..