07 Haziran 2016 tarihli yerel yazılı basınımızda, manşetten yer alan haberlere göre UBP Tüzük Kurultayı’nda gerçekleşen tüzükteki değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi. Başbakan Ünal Üstel; Devletten, Egemen Eşitlikten, Eşit Uluslararası Statüden ve Kıbrıs Türk Halkının Haklarından Taviz Vermeyeceklerinin altını çizdi ve de: “Çözüm Nettir; Adı İki Devlettir” dedi..

..Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir siyasi çözümün yolunun, mevcut gerçeklerin kabul edilmesinden geçtiğini kaydeden Başbakan Ünal Üstel “İki Devlet Gerçeğinin Tanınması Şarttır. Bunun dışındaki öneriler geçmişte sonuç vermediği gibi gelecekte de sürdürülebilir bir zemin oluşturmayacaktır. Hayal peşinde koşmuyoruz. Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliğini, Eşit Uluslararası Statüsünü, Devletini Savunuyoruz” şeklinde konuştu..

..Seçim çalışmalarına başladıklarını kaydeden ve de tek hedeflerinin olduğunu dile getiren Başbakan Ünal Üstel, “Yeniden İktidar Olacağız, çünkü yarım kalan işlerimiz var. Bugüne kadar nasıl omuz omuza yürüdüysek, bundan sonra da yeni zaferleri göğüsleyeceğiz. Ulusal Birlik Partisini Yeniden Zaferle İktidara Taşıyacağız. Tek Yürek Olacağız” ifadelerini kullandı..

..Kıbrıs meselesinde Anavatanımız Türkiye ile UBP’nin uyum içerisinde olduğunu dile getiren Başbakan Ünal Üstel “Kıbrıs’ta yarım asırdır birçok siyasi çözüm modeli denenmiş ve tartışılmış Federasyon görüşülmüş ve de ortaklık modelleri ele alınmıştır. Yakınlaşma süreçleri değerlendirilmiştir; ancak tüm bu girişimlere rağmen kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşılamamıştır” diye konuştu..

..Adada; dini, dili, ırkı ayrı iki halk, demokrasi, irade ve devlet olduğu gerçeği göz ardı edilerek ortaya konulan hiçbir çözüm modelinin başarıya ulaşamadığını kaydeden Başbakan Ünal Üstel “Kıbrıs’ta bir siyasi çözümün yolu mevcut gerçeklerin kabul edilmesinden geçmektedir. Bunun dışındaki öneriler geçmişte sonuç vermediği gibi gelecekte de sürdürülebilir bir zemin oluşturamayacaktır. Hayal peşinde koşmuyoruz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü, devletini savunuyoruz” dedi.

..Anavatanımız Türkiye ile ilişkileri zirveye taşıdıklarını vurgulayan Başbakan Ünal Üstel “Karşılıklı sevgiye, saygıya ve kardeşliğe dayalı ilişkilerimizde güveni daha da perçinledik. İhtiyaç duyduğumuz her alanda Türkiye yanımızda olmuş, yanımızda durmaya da devam etmiştir. Son 4 yılda Türkiye ile tüm projelerimize kaynak bulduğumuz ve tarihi rekorlara imza attığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerini sorunsuz imzaladık..

..Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri elbette Kıbrıs’a önemli bir finansal kaynak sağlamaktadır; ancak bu ilişki asla ve asla sadece finansal bir bağ değildir. Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için yaşamsaldır, stratejiktir ve de sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir” diyen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti..

..Sadece Tüzük Kurultayını gerçekleştirmek değil; birliklerini daha da güçlendirmek için toplandıklarını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, “Bugün Geleceğe Yönelik, Yeni ve Güçlü Bir Yürüyüş Başlatmak İçin Toplandık” diye konuştu..

..UBP’nin; geçmişini onurla anan ve geleceğe güvenle bakan bir parti olduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel “Bu ülkenin en büyük partisiyiz. Milli mücadelenin ruhunu taşıyan, halkın bağrından çıkmış bir patiyiz. Bu devletin kuruluşuna imza atmış bir partiyiz. Cumhuriyetimizi onurla ve gururla ilan etmiş bir partiyiz. Bu ülkenin en büyük projelerini hayata geçirmiş bir partiyiz. Bu ülkede dikili ağacı olan bir partiyiz” ifadelerini kullandı..

..Partisinin, ülkenin kalkınmasını sağlayan Türkiye ile ilişkilerini güçlendiren, devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyenlerin partisi olduğunu söyleyen Başbakan Ünal Üstel, “Önce yarım kalan işleri tamamladık. Yıllardır bekleyen reformları hayata geçirdik. Bununla da yetinmedik, yenilerini ekledik. Durmaksızın hizmet ürettik” dedi..

..4 yılı aşkındır boş konuşmadıklarını, iş yaptıklarını kaydeden Başbakan Ünal Üstel; sağlıkta büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini, eğitimde ve ulaştırmada da tarihi yatırımlara imza attıklarını vurguladı. Keza, Başbakan Ünal Üstel “Yeni Ercan Havalimanını yıllar sonra tamamlayarak hizmete açtık. Ülkeye gelen yolcu sayısını ikiye katladık. Turizmimize güç kattık, ekonomimize can kattık” dedi..

..Yarım kalan yol projelerini de tamamladıklarını dile getiren Başbakan Ünal Üstel, 3G’yi, 4.5G’ye çıkardıklarını da dile getirdi. Başbakan Ünal Üstel ayni zamanda fiber optik projesiyle yepyeni bir dijital çağa ilerliyoruz” diye konuştu..

..Tarım üreticisini, hayvancıyı yalnız bırakmayıp desteklediklerini, narinciye üreticilerine sahip çıktıklarını, tarımsal kredileri artırdıklarını ifade eden Başbakan Ünal Üstel “Üretim varsa gelecek de var dedik ve üretenin yanında durduk” dedi..

..Yıllar sonra Sosyal Konut projelerini yeniden başlattıklarını, kırsal kesim arsası dağıttıklarını da kaydeden Başbakan Ünal Üstel, “İlk Evim Kredi Desteğini hayata geçirerek yüzlerce genci yuva sahibi yaptıklarını” da anlattı. Yeni istihdam olanakları yarattıklarını da kaydeden Başbakan Ünal Üstel “Çünkü gençlerimizin bu ülkede kalmasını istiyoruz. Bu ülkede üretmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı..

Yerel Yönetimler Reformu’nu da hayata geçirdiklerinden, tesis yatırımlarını artırdıklarından, spor alt yapısını güçlendirdiklerinden, tesis yatırımlarını artırdıklarından, spor yatırım bütçesini 1 milyar TL’ye ulaştırdıklarını, enerjide çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..