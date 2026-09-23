ABD Başkanı Trump, son günlerde yapmış olduğu bir açıklama ile ABD ile İran arasındaki savaşın çok tehlikeli bir duruma dönüşebileceğini açıkça ortaya koymuştur. Trump’ın açıklaması şöyle: “Ya içeri girip İran rejimini yok etmek mi istiyorum, yoksa istemiyor muyum… Benim açımdan her şey olabilir.” İran’ın hala anlaşma yapmak istediğini ancak buna hazır olmadığını belirten Trump, ya iyi bir anlaşma yapacaklarını ya da hiç anlaşma yapmayacaklarını söyledi. İran’ın askeri kapasitesinin büyük bir bölümünü yok ettiklerini belirten Trump, B 2 bombardıman uçakları kullanılmasaydı İran’ın nükleer silaha sahip olacağını da belirtti. Trump ayrıca, “Zaten kazanıyoruz. Eninde sonunda biz kazanacağız.” dedi. Trump’ın bu açıklamalarıyla dünya heyecanla olayları takip etmeye devam etmekte… ABD - İran çatışmasının çok tehlikeli bir durumu gözler önüne serdiği açık ve net.

Trump’ın meydan okumasından başka büyük bir savaşın başlama olasılığı da gündemde… İşte esas tehlike de bu. İran’ın Trump’ın bu açıklamasından sonra şimdilik sessiz kalması düşündürücü… ABD’nin İran rejimini yok etme planlarının blöf mü değil mi tartışması da yapılmakta. Tarafsız gözlemciler, Trump’ın çok tehlikeli açıklamalarını ciddi bir biçimde eleştirirken, iki taraf arasında anlaşma yolunun açılması gerektiğine de vurgu yapmakta. Konu İran’ın nükleer silahlara sahip olması veya olmaması. İran nükleer silaha sahip olursa İsrail’i vurur mu? Şu anda bu da tartışma konusu…