Rum lider Hristodulidis, “İşgalin sona ermesini, kurtuluşu ve vatanın yeniden birleşmesini gerçekleştireceğiz.” açıklamasını yaptı. Bu Rum politikasıyla hiçbir görüşmenin anlamı olmayacağı çoktan belliydi. Yeni KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Erhürman’ın Rum liderin bu açıklamasına nasıl yanıt vereceği merak konusu. Bu kafa yapısındaki Rumlarla hiçbir görüşme gerçekleşemez. Nerde kaldı eşit statü, eşit egemenlik?... Rumlar taa baştan, yani yıllardır, ne eşit egemenliği ne de eşit statüyü kabul etmeyeceklerini açıkça ve gayet net bir biçimde gösterdi. Kısacası, iki devletli çözüm tek çıkar yol.

İki devletli çözümü isteyen de istemeyen de sonunda kabul edecek. Başka çıkar yol yok. Adam, “İşgali sonlandıracağız”, “Vatanı birleştireceğiz” gibi gerçek dışı açıklamalarla Rum hayallerini tekrarlamaya devam ededursun. Gerçekler değişmez. Kalıcılığı çoktan kesinleşmiş iki devlet ve bu iki devlet ile iki devletli çözümün gerçekleşmesinden başka yol yok… İki devletli çözümden başka çözüm olmaz. Bu gerçeği bile bile hala “Vatanı birleştireceğiz”, “İşgali sonlandıracağız” açıklamalarıyla her fırsatta sahne alan bu mantalite, bu kafa yapısı ile neyi görüşeceksiniz?...

Hele BM ve AB’ye ne demeli?... Bu iki kuruluş hala Rumların istediği iki toplumlu, iki devletli federasyona giden yolu sonuna kadar açmak için çaba harcamaya devam etmektedirler. Bu desteklerle şımaran Rumlar hayal aleminde yaşamaya devam etmekte. İşte bu nedenlerden dolayı, Rumlarla hiçbir şekilde görüşme masasına oturulmaz. Şimdi artık KKTC Devleti’nin tanınma yoluna girmesi gerekmektedir. Başka çıkar yol yok…