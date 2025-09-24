Rum lider Hristodulidis, ilk önce, daima olduğu gibi Türkiye'yi suçladı. Ardından da bölünmenin kalıcı hale gelmemesi için kararlılık, birlik ve stratejiyle çabaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi..." Bölünmüşlük " Rumların tabiri... Gerçek olan şu ki, iki ayrı devlet 42 yıldır kendi sınırları içinde yaşamaya devam ediyor. Türkiye'yi sürekli suçlamaya devam eden Rum lider, "İşgalin sürmesi, kolonazisyon, insan hakkı ve kültürel mirası tahrip etmiştir." dedi ve tüm bunlardan Türkiye'nin sorumlu tutulacağını söyledi. Hristodulidis, KKTC'deki seçimlerin ardından Kıbrıs Sorunu'nda ilerleme yaşanmasını umut ettiğini de sözlerine ekledi. Rum lider tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu da ifade etti.

Rum lider, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ve kendisinin istediği sonuç gerçekleştiği takdirde, Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedileceğini umut ediyor. Gerçek şu ki, iki devletli çözüm kalıcı. Bu gerçeği anlamak istemeyen, unutmak isteyen Rum lider, Kıbrıs adasında tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu hala anlayamamış.

BM'nin KKTC ve Rum liderliğini tekrar New york'da

görüştürme çabaları boşuna... İki tarafın kabul edilir bir çözüme ulaşmaları hayal. Peki, bu çıkmaz nasıl aşılacak ?... Türkiye'nın desteği ile KKTC'nin tanınma yolunda dev am etmesi kaçınılmazdır. Sorun böyle çözülecek. Rumlar bu sonuçtan kaçamayacak. Görünen köy kılavuz istemez...